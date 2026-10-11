Fiesta 11 OCT 2026 - 18:37h.

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A principios de año, Chari Lojo y Agustín Redondo acudieron al plató de 'Fiesta' para anunciar que se casan. Los meses han pasado y ya solo queda una semana para el esperado evento. La exparticipante de 'Gran Hermano 12' y 'GH VIP 3' y el exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' regresan al programa de Emma García para revelar algunos de los detalles de su boda.

Chari Lojo y Agustín Redondo se conocieron hace unos doce años. En ese momento, no surgió nada entre ellos, aunque confiesan que ya se atrajeron. Años después, el destino les unió, pues aprobaron las oposiciones de funcionariado de prisiones el mismo día y fueron destinados al mismo lugar: "Nos unió el trabajo y el covid, tan mala época, ahí ya nos hicimos más fuertes y, desde ahí, somos imparables".

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Los detalles de la boda de Chari Lojo y Agustín Redondo

"Hay muchos nervios, no sabía que una boda da tanto jaleo, la verdad, y en algunos momentos se pasa mal, además con la pareja porque hay muchas diferencias", revela Chari en el plató de 'Fiesta'. Pero nada que no solucione el amor que se tienen. Tienen muchas ganas de que llegue el gran día, pero confiesa en qué preparativo tienen más conflictos la pareja: "Lo de las mesas es horrible porque queremos que todos estén a gusto".

Son un total de 180 invitados y eso que, en un principio, querían que fuesen menos: "Ese fue el primer conflicto. El novio quería una boda de cincuenta personas, sesenta máximo y yo le decía que yo, de familia, ya tengo a cincuenta y cinco. El baile también nos ha acarreado un poco de conflicto. Yo quiero hacer un baile muy profesional, a mí me encanta bailar, y claro...", confiesa la funcionaria de prisiones.

"Ella se cree que yo estoy en 'Mira quién baila' y yo soy ingeniero, carcelero, pero bailarín no", añade Agustín, que reconoce que el tema del baile es un tema delicado. "Ella me decía 'o nos casamos o tenemos que intentar tener niños' entonces yo le dije 'boda, que es más barato'. Vamos a intentar que la boda sea un bombazo, pero hay que recortar. Y ese soy yo porque la Chari es una mano rota", añade el futuro marido de Chari.

¿Qué invitados famosos irán a la boda de Chari y Agustín?

Luis Rollán ha sido directo a la hora de preguntarle a Chari Lojo si Belén Esteban, con la que coincidió en 'GH VIP', está invitada a la boda y ella se muestra tajante: "Belén y yo éramos enemigas prácticamente. Convivir con ella era una locura, era muy prepotente y tiene todos los adjetivos calificativos negativos. La convivencia con ella fue muy dura y no se merecía ganar como tampoco se merecía ganar 'Más que baile"

"Para mí, buena persona, dentro de la casa, no fue. Mentía en cosas, fingía que estaba mala y no lo estaba, se inventaba cosas, se llevaba a gente a su terreno...", añade Chari. Belén Esteban no, pero algunos compañeros de Chari de 'GH 12' sí que irán a la boda, aunque no han querido dar nombres. Quien sí se ha mojado en esto de la lista de invitados es Agustín, que ha confesado que su excompañero de 'MYHYV', Facu, sí estará en este gran día acompañándolos, pues aún mantienen una estrecha relación.