Hollywood se ha rendido a la historia que nace a raíz de la obra incompleta de Federico García Lorca

La emotiva reacción de dos chicos tras ver la película de Los Javis, 'La bola negra', en el cine

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El elenco de ‘La bola negra’, capitaneado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha disfrutado de una gran en la gala del Academy Museum en Los Ángeles. Este evento ha dejado imágenes que nunca hubiésemos imaginado como la foto de todos los actores posando con Kim Kardashian o con actores como Pamela Anderson, Jessica Lange o Taylor Swift, según informa 'Lecturas'.

El recorrido de ‘La bola negra’ empezaba en el Festival de Cannes y ha continuado sin parar en los últimos meses. El elenco de la película se encuentra inmerso en una campaña internacional que les ha llevado a conceder entrevistas en los principales medios en Estados Unidos. Ahora, Los Javis se han convertido en las personas más buscadas.

Desde Steven Spielberg hasta Ana de Armas: los rostros conocidos que acudieron a la gala

Hollywood se ha rendido a la historia que nace a raíz de la obra incompleta de Federico García Lorca. La participación de Glenn Close y Penélope Cruz ha sido, sin duda, una ayuda para que todos los ojos estén puestos en esta película.

Este año se ha celebrado la sexta edición de la Academy Museum Gala. Una de las citas donde se reúnen los pesos pesados de la industria para celebrar el cine y recaudar fondos para organizaciones benéficas. Copresidida por Tom Ford, Robert Rodríguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw ha contado con algunos de los principales actores, actrices y directores del momento.

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El elenco de ‘La bola negra’ no fue la única nota española en la gala. Ana de Armas también estuvo en la celebración junto a estrellas como Kate Hudson, Kim Kardashian y Kendall Jenner, Sofia Vergara, Jamie Lee Curtis o Pamela Anderson. También Kylie Minogue o Taylor Swift pasaron por la alfombra roja.

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“Lo que venga después será para nuestro país, para nuestra gente, para la gente que está mirándonos desde ahí y nos da fuerza, nos da ánimo”, explicaba Javier Calvo desde Nueva York hace pocos días. “Es impresionante estar aquí porque nosotros estudiamos aquí interpretación”, añadía Ambrossi.

La pareja puso fin a su relación sentimental mientras rodaban la película, pero en lo profesional están más unidos que nunca. "En este caso era el momento porque estábamos en medio del rodaje de una peli, entonces, lo hemos hecho tan bien que el rodaje ha sido estupendo. También mantenemos los mismos amigos y nuestras familias están unidas", explicaban en el programa de Marc Giró. “Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione".