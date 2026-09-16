'La bola negra' ha sido seleccionada como la película que representará a España en la próxima edición de los Premios Oscar

Alejandro Amenábar ha anunciado la decisión de la Academia en un acto en el que ha querido dar la enhorabuena a Calvo y Ambrossi

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'La bola negra' ha sido la película seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar. La obra dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi será el largometraje con el que España se postula para la próxima edición de los Oscar, la número 99, en la categoría de Mejor Película Internacional.

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Ha sido este miércoles 16 de septiembre cuando se ha anunciado que la película de Los Javis será la obra que, finalmente, representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. Ha sido Alejandro Amenábar el que ha anunciado la decisión de la Academia en un acto en el que ha querido dar la enhorabuena a Calvo y Ambrossi, directores de la película.

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Precisamente, Amenábar fue el último español en conseguir el Oscar a Mejor Película Internacional con 'Mar adentro' en 2005. Anteriormente lo habían ganado José Luis Garci en 1983 con 'Volver a empezar'; 'Belle epoque', de Fernando Trueba en 1994; y 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en el 2000.

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La obra inacabada de Lorca, ahora en los cines

Ahora, 'La Bola Negra' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Sirat', de Oliver Laxe, que no logró conseguir ninguna estatuilla, pese a lograr la nominación a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

'La Bola Negra' es un drama de época inspirado por una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos.

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Hay que recordar que la película de Los Javis ya ganó el premio a mejor dirección en Cannes y era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también ha incluido 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

La felicidad, la emoción y la alegría de Los Javis: "En Estados Unidos les interesa nuestra historia"

Ambrossi y Calvo ya celebraban la preselección el pasado 3 de septiembre desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde se encontraban presentando la cinta. Así, Calvo compartía su sorpresa por la acogida que está teniendo 'La bola negra' en el país, porque pensaban que era un tema "muy español".

"Es alucinante como está gustando la película aquí. Algo que creíamos que era muy de nuestra cultura, muy de nuestra historia, algo muy español, aquí en Estados Unidos les emociona de una manera que a mí me sorprende y me emociona también. Lo entienden y les interesa, les interesa nuestra historia, nuestra cultura, Federico (García Lorca) les interesa muchísimo. Salen muy, muy tocados de los visionados y gente que admiramos muchísimo se nos está acercando. Es un momento increíble", añadía Calvo en una videollamada.

Por su parte, Ambrossi deseaba que el camino hacia los Oscar sea "favorable" para su largometraje porque les "encantaría" representar a España.

"Ojalá que sea favorable para nosotros, porque a Javi y a mí nos encantaría representar a España con 'La bola negra', es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión", añadía. Ambrossi se acordaba de Pedro Almodóvar y su cinta 'Amarga Navidad', que aunque no había sido preseleccionado este año, es un "películón", a juicio del director.

"Estamos en ese momento para abrazar lo que toque y para llevar esta peli como bandera del país tan rico que tenemos", zanjaba Ambrossi.

Finalmente, la pareja de directores ha conseguido su sueño y han posicionado a 'La Bola Negra' como la película que representará a su país en los Oscar.