Ambos estuvieron un rato llorando juntos ante la mirada del resto de asistentes

Los Javis revelan los cambios a los que se han tenido que adaptar tras su ruptura: de Pacharán, el perro que adoptaron, a su casa

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'La bola negra' se ha convertido en un fenómeno cultural. Y para comprobarlo, solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales. A raíz del estreno de esta película, que podría ganar un Oscar, los espectadores han viralizado un trend donde se graban antes y después de terminar de ver la obra de Los Javis para ver cómo cambia su expresión.

Los cines no paran de llenarse y conseguir una entrada para verla ya parece misión imposible. Pero, en uno de estos pases, se vivió un momento tan especial que se ha viralizado en redes sociales.

Dos jóvenes se funden en un abrazo

Gran parte de la sala de cine estaba viendo los créditos finales con lágrimas en los ojos cuando dos jóvenes no pudieron evitar levantarse para fundirse en un abrazo. Ambos estuvieron un rato llorando juntos ante la mirada del resto de asistentes que no dudaron en grabar el emotivo momento.

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El cine español lleva más de 20 años sin hacerse con el Oscar a Mejor Película Internacional. Con la 'La bola negra', esto podría cambiar. El público español se ha enamorado de esta película y le concedió a los directores el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. Pero la obra también ha sido un éxito a nivel internacional.

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Los Javis han conseguido también hacerse con el Premio a Mejor Dirección del Festival de Cannes. Así, Los Javis han recibido este viernes el premio a la mejor dirección de parte de la Critics Choice Association, su primer reconocimiento en Estados Unidos por 'La bola negra'.

"Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película", contó Ambrossi. "Todo lo que está pasando con 'La bola negra' es impresionante y (estamos) muy orgullosos de representar lo que representamos", agregó durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, que reconoce el trabajo destacado de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.

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"Ahora sí siento que es nuestro momento de venir a EE.UU.", dice Calvo

Los Javis ya habían llegado antes a América con 'La Mesías', la primera serie española seleccionada por el Festival de Sundance, y tras el éxito de 'Veneno'; Calvo recuerda que hubo un "amago" de trabajar en EE.UU., pero no se sentían preparados. Ahora, dice, las cosas han cambiado.

"Ahora sí siento que es nuestro momento de venir aquí, de mostrar nuestro trabajo y de disfrutar de todo este reconocimiento, que es una cosa bellísima, preciosa, que yo nunca imaginé", contó Calvo.

'La bola negra', que sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, con historias entrelazadas y marcadas por la figura de Federico García Lorca, ya suena como candidata en las quinielas de críticos y medios para la próxima temporada de premios.

Para Calvo dichas predicciones "dan vértigo", y ambos confiesan que prefieren no pensar en los premios antes de que la película termine de estrenarse fuera de España.

"Yo intento no escucharlo. Creo que si pasa estaré muy orgulloso de representar los valores de la película, representar a la cultura española (...), pero mi mente está todavía focalizada en estrenar la película", contó Ambrossi.

"Lo que yo quiero es que llegue a la gente. Lo otro es un resultado precioso, que ojalá sea que sí, pero yo no puedo controlarlo. Lo que puedo controlar es haber hecho la película que tenía en mi corazón", añadió. "Prefiero ir paso a paso, con los pies en la tierra, e intentando que la película la vea la mayor gente posible", agregó Calvo.

Se estrenará el 16 de octubre en cines de EE.UU.

Los directores también tuvieron palabras para Guitarricadelafuente, que debuta como actor en la película, y cuya actuación y tema principal de la película también ha sido celebrada. "Llegó con el pecho abierto, salvaje, disponible, él dijo yo no soy actor, y le dijimos: 'confía en nosotros, lo tienes dentro, eres un artista'", recordó Calvo.

'La bola negra' se estrenará el 16 de octubre en cines de EE.UU., en Netflix, a partir del 2 de diciembre, mientras que en España estará disponible en Movistar+ tras su paso por las salas, a las que llegó el 25 de septiembre.