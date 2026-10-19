La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, de 21 años, ha comenzado un nuevo romance con un joven 10 años mayor que ella

Irene Urdangarin y Juan Urquijo rompen su relación tras dos años juntos

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Irene Urdangarin vuelve a ocupar titulares por su vida sentimental. La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha dado la sorpresa en su último encuentro con su abuelo, el rey Juan Carlos, al desplazarse hasta Sanxenxo junto a su nuevo novio.

La nieta del emérito, de 21 años, quiso acompañar este pasado fin de semana al padre de Felipe VI durante una de sus habituales visitas a Galicia, coincidiendo con una nueva jornada de competición náutica. Sin embargo, más allá de la pasión de Juan Carlos I por la vela, la cita ha despertado interés por la presencia del joven que ahora ocupa su corazón.

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Según la revista '¡Hola!', Irene habría aprovechado esta estancia para presentar a su nueva pareja a don Juan Carlos. Esa pareja sería Fernando Echevarría, un joven de 31 años que trabaja en Londres y con quien mantiene una relación desde hace cinco meses.

La nueva relación de Irene Urdangarin

Se trata de una noticia que no ha pasado desapercibida por la discreción con la que la prima de la princesa Leonor ha llevado su vida privada en los últimos años.

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Desde su ruptura con Juan Urquijo, en el verano de 2025, no se había conocido públicamente otra relación sentimental de la joven. Ahora, han salido a la luz varios detalles sobre cómo comenzó su nuevo romance, así como el tiempo que llevan juntos y datos sobre la vida de él.

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Tal y como informa 'Vanitatis', el amor surgió este pasado verano en El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde Irene pasó parte de sus vacaciones. Aunque ambos ya se conocían de vista y compartían amigos, fue durante aquellos días cuando surgió algo más que una amistad.

Esa relació continuó tras su regreso a Reino Unido. Echevarría vive en Londres e Irene se encuentra en Oxford, donde estudia International Hospitality Management en la Universidad de Oxford Brookes. Una carrera que está prevista que finalice el año que viene.

La coincidencia geográfica habría facilitado que ambos se conocieran y comenzaran su relación y, desde entonces, su noviazgo ha avanzado hasta tal punto en el que el joven ya conoce a la familia de Irene Urdangarin.

La presentación llega escasos meses antes de la tradicional fiesta de cumpleaños del rey Juan Carlos el próximo mes de enero en Abu Dhabi. Habrá que esperar para saber si Echevarría acompañará a Irene en esta celebración.