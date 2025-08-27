Irene Urdangarin y Juan Urquijo rompen su relación tras dos años juntos

la hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin comienza una nueva etapa de su vida. Su ruptura sentimental no es la única dentro del entorno real

Irene Urdangarin cumple 20 años: los detalles desconocidos de su vida universitaria fuera de España

La noticia ha sorprendido a todos. Irene Urdangarin y Juan Urquijo han puesto fin a su relación tras dos años juntos. La hija menor de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin mantenía con el joven madrileño y cuñado de José Luis Martínez-Almeida una discreta pero sólida historia sentimental que, ahora, han decidido acabar.

Así lo confirma este miércoles la revista '¡Hola!'. El desenlace llega justo en el momento en que Irene se prepara para volver a Londres y continuar sus estudios universitarios, un cambio de rumbo que deja atrás un capítulo muy especial en su vida.

La historia de Irene y Juan siempre llamó la atención por sus raíces comunes. Ambos descienden de Alfonso XII y habían coincidido desde pequeños en reuniones familiares y círculos sociales. No obstante, fue en el verano de 2023 cuando su relación dio un giro inesperado y pasó de la amistad a algo más profundo.

Desde entonces, se les vio juntos en ocasiones contadas. Una de las primeras imágenes que confirmaban su noviazgo fue durante un safari en las afueras de Madrid, donde compartieron confidencias y risas. Más tarde, volvieron a aparecer unidos en la preboda de Victoria López-Quesada.

En la Semana Santa de 2024, las cámaras captaron otro momento clave: ambos asistieron a la procesión de la Legión en Málaga. La presencia de Irene junto a Juan en un acto tan señalado fue interpretada como un paso más en su relación.

Desde entonces, se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones, entre otras, en el 87º cumpleaños del emérito Juan Carlos celebrado en Abu Dhabi, y en Londres el año pasado, cuando el joven viajó hasta Reino Unido para acompañar a Irene ante su nueva etapa universitaria fuera de España. Esa distancia ha jugado un papel clave en su ruptura.

Irene, tras un año sabático, inició el año pasado la carrera de International Hospitality, Events and Tourism Management en la Universidad Oxford Brookes, donde lleva una vida independiente marcada por su formación. Juan, por su parte, trabaja en Madrid en el ámbito de la ingeniería agrónoma, lo que complicaba mantener un contacto constante.

Aunque en verano protagonizaron un esperado reencuentro en la capital española tras nueve meses separados, finalmente la distancia y las diferentes etapas vitales han acabado pesando demasiado, según la cabecera rosa.

De hecho, una de las pistas que reflejó que su relación no estaba en buenos términos fue a principios de julio, cuando la sobrina del rey Felipe no acudió al bautizo del hijo de Teresa Urquijo, hermana de Juan, y del alcalde de Madrid. Ahora, la joven parece decidida a labrar su camino sin Juan y lejos del foco mediático que inevitablemente la acompaña.

Otra ruptura sentimental dentro del entorno real

Pero la sorpresa no se limita a Irene Urdangarin. La misma publicación ha confirmado otra ruptura sentimental dentro del entorno real: la de Victoria Federica de Marichalar y Borja Moreno.

La hija de la infanta Elena mantenía una relación con el joven empresario desde principios de este año, y aunque en los últimos meses se habían dejado ver juntos en distintas ocasiones, su noviazgo también ha llegado a su fin.

Ambas noticias reflejan, en cualquier caso, un momento de cambios en dos de las jóvenes más conocidas de la familia Borbón.