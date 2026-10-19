Àlex Marteen, artista y participante de la sexta edición de 'Drag Race España' y pareja del bailarín, se ha pronunciado a través de las redes sociales

Muere a los 30 años el bailarín y coreógrafo vigués Xián Martínez

Compartir







Xián Martínez, el bailarín y coreógrafo vigués, falleció el pasado 14 de octubre en Barcelona, a los 30 años, una noticia que se conoció públicamente este pasado fin de semana. Su pareja, Àlex Marteen, artista y participante de la sexta edición de 'Drag Race España', fue una de las personas que comunicó la triste pérdida. Ahora, en medio del dolor por la muerte de su novio, ha decidido romper su silencio para agradecer el apoyo y explicar la decisión que ha tomado para afrontar los próximos días.

"Muchas gracias por el apoyo", ha escrito Marteen al comienzo de su mensaje, en el que ha dejado claro que, pese a las difíciles circunstancias personales que atraviesa, ha decidido mantener los compromisos profesionales que ya tenía programados.

En concreto, ha confirmado que las publicaciones relacionadas con el programa de televisión seguirán adelante según lo previsto.

"He decidido que las publicaciones relacionadas con @dragracees que estaban programadas para esta semana seguirán adelante según lo planeado por respeto a todos los artistas involucrados y la emoción por este proyecto que creo que tendrá que sacarme adelante de ahora en adelante", ha confesado.

Con estas palabras, Marteen ha mostrado su intención de respetar el trabajo de todos los profesionales implicados en el proyecto y de mantener la ilusión depositada en él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, no ha querido comprometerse a seguir usando las redes sociales durante los próximos días. "Tampoco sé cómo voy a interactuar en las redes sociales en estos días ya que la prioridad es cuidarnos. Así que pido comprensión y paciencia", ha añadido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sobre Xián Martínez

La noticia del fallecimiento de Xián Martínez ha conmocionado a quienes conocían su trabajo y seguían su trayectoria artística. Nacido en Vigo en 1996 y afincado en Barcelona, el bailarín y coreógrafo centró su carrera en la danza contemporánea, tanto como intérprete como creador, y tenía todavía numerosos proyectos por delante.

Su formación comenzó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid y continuó en el Conservatorio Superior de Danza de la capital. Entre 2019 y 2021 formó parte de la compañía vasca Dantzaz, antes de comenzar como intérprete independiente, etapa que le permitió participar en proyectos dentro y fuera de España.

Trabajó con artistas y creadores como Sol Picó, Marta Pazos, Toni Mira y Àlex Ollé y uno de sus proyectos más importantes fue la creación de iXa, una compañía fundada en 2020 con raíces gallegas y vascas, de la que era director artístico. Desde esta plataforma impulsó diferentes espectáculos, entre ellos 'Pioneiras/Aitzindariak', 'NIK·EU', 'Ollos cara adentro' y '52-BLAU'. Sus propuestas obtuvieron más de 15 premios y reconocimientos, entre ellos el primer premio del Certamen Coreográfico de Sabadell de 2023 por 'Ollos cara adentro', una creación que desarrolló junto a Elena Castellanos.

Semanas antes de su muerte, Martínez había presentado además 'A Espera do Baleiro'. Su estreno tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Portugal, en una coproducción de la Companhia de Dança de Almada y el Centro Coreográfico Galego.