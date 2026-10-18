Muere a los 30 años el bailarín y coreógrafo vigués Xián Martínez

Sus familiares, amigos y allegados podrán despedirse de Xián en el Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona

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El coreógrafo y bailarín vigués Xián Martínez, murió el pasado 14 de octubre después de desarrollar una prometedora trayectoria artística. Àlex Marteen, su pareja, y varias personas que colaboraron con Xián durante años informaron este sábado de su muerte. El fallecimiento del coreógrafo de 30 años ocurrió el pasado jueves en la ciudad condal a los 30 años.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño al coreógrafo. Entre ellas la del colegio Compañía de María de Vigo, donde había estudiado. El centro ha compartido una imagen del artista con un crespón negro y un mensaje de pésame dirigido a su familia.

Este domingo 18 de octubre, sus familiares, amigos y allegados podrán despedirse de Xián en el Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona, entre las 17.45 y las 19.00 horas.

La trayectoria de Xián Martínez

Nacido en Vigo en 1996 y afincado en Barcelona, era el director artístico de iXa, una compañía de raíces gallegas y vascas que había cosechado numerosos reconocimientos y llevado sus espectáculos a escenarios internacionales, según 'Fago de Vigo'.

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Xián Martínez se formó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid y en el Conservatorio Superior de Danza de la capital. Entre 2019 y 2021 formó parte de la compañía vasca Dantzaz, antes de iniciar una carrera como intérprete independiente que lo llevó a participar en proyectos en España, Francia y Alemania. Trabajó con artistas como Sol Picó, Marta Pazos, Toni Mira y Álex Ollé, además de intervenir en producciones de instituciones operísticas europeas.

Uno de sus proyectos más personales fue la creación de iXa, compañía fundada en 2020 y con la que desarrolló espectáculos como Pioneiras/Aitzindariak, NIK·EU, Ollos cara adentro y 52-BLAU. La compañía acumuló más de 15 premios y reconocimientos, entre ellos el primer premio del Certamen Coreográfico de Sabadell de 2023 por Ollos cara adentro, creado junto a Elena Castellanos.