Claudia Barraso 16 OCT 2026 - 19:26h.

Dyna, la madre del actor fallecido RJ Mitte, ha hablado en una entrevista sobre la "impulsiva" muerte de su hijo

RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', reveló antes de morir que se quedó en la ruina tras sufrir una estafa: "Tardé 10 años en pagar"

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Dyna, la madre de RJ Mitte, recuerda la trágica mañana en la que se encontró a su hijo muerto en el domicilio. El actor de 'Breakind Bad' se suicidó el pasado lunes y solo unos días después la familiar ha podido verbalizar ante los medios de comunicación cómo ocurrió todo.

Días antes, el actor pasó el fin de semana con su familia, según reveló su madre a ‘NBC News’ en una entrevista. Su madre le llamó el lunes por la mañana y dice que no le cogió el teléfono, lo que no le pareció raro porque pensó que estaría durmiendo hasta tarde.

Pero lo que sí decidió hacer fue prepararle algo de comida y llevársela hasta su casa y ahí fue cuando se encontró el cadáver de su hijo. Dyna confesó al mismo medio que la muerte de su hijo, por suicidio, fue una decisión “impulsiva” y que no dejó ninguna nota. Además, contó que una amiga de su hijo les confesó que le había dicho tener problemas “que le estaban haciendo mucho daño”.

Su madre le ofreció ir a terapia, pero él se negó

Su madre intentó ayudarle a superar esos problemas: “Durante los últimos tres meses le había estado ofreciendo ir a terapia y estuve intentando que fuese, pero él me decía que estaba bien, que él se encargaba”. Ahora, piensa que tendría que haberle llevado “aunque hubiese sido a la fuerza”.

“Una madre nunca debería encontrar a su hijo de esa manera. Hablar de esto puede ayudar y si puedo decir que al menos he ayudado a una persona, me conformo, eso es lo que RJ habría querido”, dijo. También confesó al mismo medio que los problemas de su hijo estarían relacionados con una mala situación amorosa: “Todos pasamos por algún desamor en nuestra vida y cada uno lo afronta de forma diferente”.

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“Si hubiera sabido algo y pudiera haber hecho algo diferente, lo hubiese hecho, de verdad. Habría dado mi vida por la suya”. Ha recordado a su hijo como “un alma especial, un gran actor y un filántropo. Solo quiero que se le recuerde por todas las cosas maravillosas que ha hecho en la vida y por todas las personas a las que ha impactado”, asegura.