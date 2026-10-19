El coreógrafo gallego perdió la vida el pasado 14 de octubre a los 30 años

Muere a los 30 años el bailarín y coreógrafo vigués Xián Martínez

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La muerte de Xián Martínez, bailarín gallego de 30 años, ha dejado desolado a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. El artista, que falleció el pasado 14 de octubre en Barcelona, tenía por delante una prometedora carrera en el mundo de la danza. Tras conocerse la noticia, las muestras de cariño hacia él se han multiplicado, sobre todo por parte de su entorno, que ha querido despedirse del coreógrafo.

Entre las despedidas más conmovedoras se encuentra la de uno de sus amigos, Fer, que ha compartido una sentida carta tras el fallecimiento de Martínez y tras acudir al tanatorio a darle el último adiós.

También la hermana del bailarín ha querido dirigirse a las personas que formaban parte de su círculo más cercano, agradeciéndoles que mantengan vivo su recuerdo.

El mensaje de sus amigos

"Ayer fuimos a despedirnos de ti, encontré pedazos tuyos en los ojos, en los corazones de la gente que te ama, intenté recoger esos pedazos para sentirte de nuevo, para volver a conectar contigo", comienza escribiendo junto a una imagen el amigo del bailarín, que describe cómo, después de su muerte, busca rastros de él en las personas que compartieron su vida y que ahora tienen que aprender a convivir con su ausencia.

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"El pedazo más grande lo encontré en tu mamá, al principio no me reconoció, había un bosque de dolor entre nosotros, y de repente escuché ¿Fer? ¿Eres tú?… lo escuché con tu voz. Todos esos pedazos se juntaron un pequeño instante", relata sobre el reencuentro que compartió con la progenitora del difunto coreógrafo durante la despedida.

"La besé como si fueras tú, la abracé como si fuera mi propia madre, porque eras mi hermano, mi familia", confiesa, evidenciando así el estrecho vínculo que mantenían. "Ya no volverás a pedirme ningún favor, así que ese privilegio se lo cedí a los tuyos para honrar tu amor", continúa.

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El mensaje concluye con unas frases en las que describe a Xián Martínez como "un hombre amado, genial, sensible y maravilloso". "Una parte de mí se muere contigo. Espero que tú también puedas encontrar esos trozos marchitos de todos los que te amamos desde el otro lado… seguro que haces danza con ellos", sentencia.

El mensaje de su hermana

La familia de Xián también está intentando encontrar fuerzas en medio de la pérdida. Por ello, su hermana pequeña, Uxía, ha querido dirigirse directamente a Fer y al resto de las personas que acompañaron al bailarín durante su vida.

"Fer, mi madre y yo os queremos y os sentimos como una parte de él que se queda aquí", escribe.

En su mensaje, además, les anima a continuar con sus vidas sin que eso signifique dejar atrás a Xián. "Seguid para honrarlo, y nosotras os seguiremos de la mano", concluye.