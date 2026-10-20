Gonzalo Barquilla 20 OCT 2026 - 17:25h.

El TSJC subraya que el caso de Albert Santamaría "está en tramitación" y sin fecha de juicio: Carme permanece en la cárcel

El deterioro de Albert Santamaria, presuntamente asesinado por la 'viuda negra de Manresa': de aspirar a cabo a morir meses después

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Los Mossos d'Esquadra dan por concluidas las diligencias policiales por la muerte de Albert Santamaria, el bombero de 46 años que falleció el pasado 9 de febrero en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa tras ser presuntamente envenenado por su pareja, Carme, una enfermera de 41 años que permanece en prisión provisional desde el pasado 27 de junio.

Los agentes han confirmado este martes a la web de 'Informativos Telecinco' que han practicado todas las diligencias de la investigación y que consideran los hechos constitutivos de un presunto delito de homicidio.

El estado de la investigación policial, sin embargo, no significa que el procedimiento judicial haya concluido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha precisado esta jornada a este medio que "ni es un caso cerrado ni tiene fecha de juicio". "Está en tramitación", han subrayado las fuentes judiciales consultadas. De esta forma, mientras los Mossos consideran que han terminado las diligencias a su cargo, la causa continúa en los tribunales y todavía no se conoce cuándo podría celebrarse la vista.

Carme, enfermera de la UCI, permanece en prisión provisional

Carme G. A., conocida en su entorno como Carme, fue detenida por los Mossos el 25 de junio en Sant Salvador de Guardiola, en la comarca barcelonesa del Bages, cuatro meses después de la muerte de Albert. Dos días más tarde, el Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

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La mujer trabajaba como enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el mismo centro en el que falleció su pareja. La principal hipótesis difundida durante la investigación apunta a que Albert pudo haber recibido medicamentos de manera progresiva durante las semanas anteriores a su fallecimiento.

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El motivo de la presunta muerte criminal no se ha confirmado oficialmente. Distintas informaciones apuntaron a un posible móvil sentimental y a una nueva relación de Carme tras el fallecimiento, pero ese extremo no ha sido acreditado judicialmente.

En cuanto al perfil de la enfermera, la acusada mantiene en una de sus redes sociales una fotografía en la que aparece con una mochila durante una salida en un entorno que parece corresponder a la Costa Blanca. La imagen continúa visible, aunque no consta cuándo fue tomada ni si guarda relación con la investigación.

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La muerte de Albert y las claves de la investigación

Albert Santamaria, natural de Santpedor, tenía 46 años y pertenecía al Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de los Bombers de la Generalitat. Enfermero de formación y bombero sanitario, desarrolló buena parte de su carrera en los parques de Prats de Lluçanès y Terrassa antes de incorporarse a la unidad especializada en rescates de montaña. Falleció el 9 de febrero en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde trabajaba Carme como enfermera de la UCI. Durante su último ingreso sufrió una hiperglucemia de origen desconocido y, pese a que sus constantes vitales eran normales durante la madrugada, fue hallado muerto en su habitación. No obstante, la autopsia cambió el rumbo de la investigación. Los análisis toxicológicos detectaron benzodiacepinas, fentanilo y otros medicamentos en su organismo, lo que llevó a los Mossos a investigar un posible envenenamiento.

Las semanas anteriores habían estado marcadas por un deterioro físico y neurológico del bombero cuyo origen no se lograba determinar. El 16 de enero, cuando se dirigía a trabajar en Valls, Albert comenzó a encontrarse mal mientras conducía, circuló haciendo eses y tuvo que detener el vehículo y avisar a los servicios de emergencia. Dio negativo en la prueba de alcoholemia y fue trasladado inicialmente al Hospital Sant Camil de Vilanova i la Geltrú, desde donde lo derivaron al centro sanitario de Manresa, donde fue sometido a distintas pruebas.

Tras una primera mejoría, Albert recibió el alta, pero volvió a ingresar por la persistencia de síntomas como somnolencia, desorientación y episodios de amnesia. Los investigadores analizaron si la administración de los fármacos pudo producirse en el domicilio que compartía con Carme o durante su estancia hospitalaria, aunque los detalles de las pruebas no se han hecho públicos.

La cronología también refleja el contraste entre su trayectoria profesional y los acontecimientos que precedieron a su fallecimiento. El 25 de octubre de 2025, Albert fue admitido oficialmente en el proceso selectivo para ascender a cabo de los Bombers de la Generalitat, según una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Como adelantó la web de 'Informativos Telecinco', llevaba semanas preparándose para las pruebas de promoción interna. Sin embargo, el 30 de enero de 2026 figuró como 'No apto' en los resultados de la primera prueba de conocimientos, 10 días antes de morir. La resolución no especificaba los motivos de esa calificación, por lo que no puede establecerse una relación entre el resultado y los problemas de salud que había comenzado a sufrir. Otros documentos públicos sitúan a Albert y Carme compartiendo responsabilidades en la urbanización de Sant Salvador de Guardiola donde residían y donde acabó siendo detenida la acusada.

Breve cronología del caso