La influencer se dio a conocer hace años tras filtrarse unas fotos junto al intérprete de 'Yummy' en las que ambos aparecían desnudos en Hawái

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La modelo y empresaria australiana Sahara Ray ha fallecido a los 34 años, una noticia que ha conmocionado al mundo de la moda y a sus seguidores en redes sociales.

Su muerte se produjo el pasado 18 de octubre en un hospital y rodeada de sus seres queridos. La noticia, confirmada por su familia este pasado lunes, llega apenas meses después de que la joven se convirtiera en madre por primera vez, con el nacimiento de su hija Snow en enero.

"Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a su hija Snow y el surf. Estamos sintiendo el cariño que nos llega de sus queridos amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formaba parte en todo el mundo", comunicaron sus allegados al portal estadounidense 'TMZ'.

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Tal y como ha informado una fuente cercana a la modelo al 'Daily Mail', Ray perdió la vida a causa de una sobredosis de fentanilo. De acuerdo con el tabloide británico, fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles el pasado viernes, donde la conectaron a un respirador artificial. Sin embargo, su familia finalmente tomó la decisión de desconectarla del soporte vital dos días después.

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Por el momento, la causa oficial no ha sido trasladada por las autoridades, y se desconoce el resultado de la autopsia para confirmar si realmente su deceso fue debido a una sobredosis.

La modelo anunció su embarazo en agosto de 2025 y compartió con sus seguidores la ilusión con la que esperaba la llegada de su primera hija. No fue hasta enero de este año cuando dio la bienvenida a Snow. Mantuvo en privado distintos aspectos de su vida familiar y no había revelado públicamente la identidad del padre de la bebé.

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Su relación con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray se dio a conocer en agosto de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái.

El cantante canadiense tenía entonces 22 años y se encontraba en el centro de la atención mediática, en la que su vida sentimental despertaba tanta atención como sus éxitos musicales.

Las imágenes, publicadas por distintos medios estadounidenses, mostraban a ambos disfrutando en la isla y bañándose desnudos en una cascada. Se trataton de las primeras fotos filtradas de Bieber sin ropa interior, y por eso se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Al mismo tiempo, convirtieron a la modelo australiana en una de las protagonistas de su vida privada. La cercanía entre ambos y la complicidad que parecían mostrar alimentaron los rumores sobre un posible romance.

Sin embargo, aquel verano, el intérprete de 'Yummy' protagonizaba numerosos titulares por sus relaciones y encuentros con distintas mujeres, por lo que, según trascendió, su relación con la modelo no fue seria.

Antes de ser vinculada a Bieber, Sahara Ray también fue relacionada sentimentalmente con Cody Simpson, cantante australiano y antiguo compañero de giras del canadiense.

Los problemas de salud que marcaron sus últimos años

Estudió en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles y comenzó a trabajar como modelo, incluso lanzó Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño. Pero su vida cambió en 2024.

La modelo sufrió un grave accidente de tráfico y, a raíz del fuerte impacto y del estado de shock en el que entró su cuerpo, se le desencadenó de forma severa el síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una enfermedad neurológica que puede provocar debilidad muscular y, en los casos más graves, parálisis.

Según la información publicada entonces, el accidente la dejó parcialmente paralizada desde los muslos hasta los pies, obligándola a utilizar silla de ruedas y andador durante su proceso de rehabilitación. Un año después consiguió mejorar y fue entonces cuando anunció su embarazo.