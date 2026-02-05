Alberto Rosa 05 FEB 2026 - 19:59h.

La modelo asturiana Cristina Pérez Galcenco ha fallecido a los 21 años tras ser encontrada sin vida en su domicilio de la provincia de Málaga

La modelo asturiana Cristina Pérez Galcenco ha fallecido a los 21 años tras ser encontrada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez, en la provincia de Málaga, donde residía, según informan medios asturianos. Los mismos han señalado que no habría signos de violencia en lo conocido hasta ahora y que se habla de muerte natural como primera referencia.

Cristina Pérez Galcenco nació en Lugones, Asturias, y desde muy joven mostró talento para el modelaje. Con apenas 14 años comenzó a desfilar en la Pasarela Campoamor, un evento ovetense que combina moda y música y en el que se convirtió en una de las figuras más queridas. Era hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y la moldava Tatiana Galcenco.

La joven tenía 21 años y trabajaba como modelo. Mantenía una relación sentimental con un joven empresario del textil de Málaga. Ha sido la organización Pasarela Campoamor la que ha comunicado la triste noticia, con una imagen y un vídeo de la joven modelo desfilando en una pasarela.

La madre de Cristina Pérez, Tatiana Galcenco, ha compartido fotografías con su hija en sus historias de Instagram. Del mismo modo, también ha publicado la esquela de la joven, en la que se especifica que su muerte fue el 3 de febrero de 2026.

La capilla ardiente tendrá lugar mañana día 6 de febrero a partir de las 17:00 horas en el Tanatorio Puente Nora de Lugones. La misa por su muerte será el sábado 7 de febrero a las 17:00 en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones.

Pérez Galcenco participó por primera vez en ese evento de moda con 14 años. Aunque Cristina nació en Lanzarote, se mudó siendo un bebé junto a su familia a Lugones, en Asturias. Su padre, Nacho Pérez, fue portero del Sporting de Gijón durante los años 70. Más tarde fichó por el Recreativo de Huelva, de Segunda División.