Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 19:05h.

La modelo brasileña desapareció tras la colisión y su marido en el hospital, después de varios intentos de los médicos por salvarle la vida

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Un trágico accidente en Venecia ha conmocionado a todos los vecinos después de que las autoridades italianas hayan encontrado el cuerpo de la modelo brasileña Gabriella Querino, tras desaparecer a chocar la embarcación en la que viajaba junto a su esposo con un ‘taxi acuático’.

El medio ‘El Corriere Della Sera’ comunicaba el fallecimiento de Sean Michieli después de que tuviese que ser hasta dos veces operado por un grave traumatismo craneoencefálico y lesiones abdominales que finalmente no ha conseguido superar. Sin embargo, de Gabriella Querino no se sabía absolutamente nada y las autoridades habían iniciado un operativo para buscar su cuerpo.

No había muchas esperanzas de encontrarla con vida, de hecho, era casi imposible que hubiese sobrevivido debido a la gravedad de la colisión en el canal. Tras el accidente lo único que encontraron fue su bolso y algunas de sus pertenencias. El encargado de comunicar que el cuerpo de la fallecida fue finalmente encontrado, fue el alcalde de Venecia, Simone Venturini, que lamentaba la muerte de la pareja y trasladaba sus condolencias a la familia y seres queridos.

El comunicado del alcalde de Venecia sobre la muerte de la modelo

“Lamentablemente, ha sido encontrado el cuerpo de Gabriella Querino en La Laguna. Con este hallazgo, se acaba, desgraciadamente, también la última esperanza y se cierra de la manera más dolorosa una historia trágica que en todos estos días ha mantenido a toda la ciudad con el aliento contenido”. Aunque todavía las autoridades italianas tienen que practicar su autopsia, en un principio confirman que podría haber muerto en la misma colisión.

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Según informó ‘El Diario Vasco’, la mujer vivía desde hace tres años en Italia, pero era originaria de Brasil. Además, en el momento en el que se produjo el fatal accidente estaba embarazada. Tras la triste noticia de su fallecimiento, los investigadores siguen estudiando lo ocurrido y tratando de saber por qué se produjo este accidente mortal entre ambas embarcaciones.