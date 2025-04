Durante más de una década, Justin Bieber fue sinónimo de éxito , una figura omnipresente en la industria musical. Con hits como 'Sorry', 'Love Yourself' o 'Peaches', dominó el panorama con su físico, talento nato y una maquinaria promocional imparable. Fue el artista más escuchado en plataformas como Spotify durante varios años consecutivos y un ícono cultural que marcó a una generación. Sin embargo, su figura como niño prodigio del pop global parece desvanecerse, y este 2025 atraviesa una de las etapas más turbulentas de su vida.

Este 'rebranding' no ha sido solo estético. Justin ha llevado a cabo una serie de cambios de look extremos -rapado y barba descuida- y ha roto con varios de sus colaboradores históricos, incluido su estilista de siempre, dando paso a una nueva etapa más sombría, menos pulida y aparentemente menos estructurada.

En medio de esta situación, se ha convertido en el blanco de los paparazzi, una situación que lo ha llevado al límite , viviendo tensos encuentros con fotógrafos que siguen cada uno de sus movimientos, incluso desplazándose a las inmediaciones de su domicilio en Los Ángeles. "¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?", trasladaba en sus redes después de que se especulara sobre su mudanza.

"No puedo esperar a verte pronto en el cielo. Hasta entonces sé que estás vigilando hacia abajo. Te extrañaré. Me va a doler. Y me sentaré y me permitiré recordar todos los momentos maravillosos que hemos pasado", se lee.