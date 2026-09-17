La soberana ha regresado este jueves, 17 de septiembre, al colegio en el que estudió entre 1980 y 1986, desde segundo hasta octavo de EGB

El tierno momento de la reina Letizia con una niña en su vuelta al colegio de Oviedo donde estudió: le cuenta un secreto y la profesora reacciona

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La reina Letizia no se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir cuando se disponía a abandonar este jueves, 17 de septiembre, el Colegio Público La Gesta de Oviedo. Después de una mañana llena de recuerdos, reencuentros y momentos emotivos, los niños del centro tenían preparada una última sorpresa para ella.

Dos días después de que la soberana celebrase su 54º cumpleaños, los alumnos han unido sus voces para cantarle el cumpleaños feliz y despedirla de una manera que ha conseguido emocionarla.

Los detalles de la sorpresa

Doña Letizia cumplió 54 años el pasado martes, 15 de septiembre, de manera privada y sin actos públicos en su agenda. Apenas 48 horas después, su visita a La Gesta ha terminado teniendo una pequeña celebración de cumpleaños improvisada, organizada por los propios alumnos del colegio en el que la entonces Letizia Ortiz pasó gran parte de su infancia.

Todo ha ocurrido justo antes de que abandonara las instalaciones. Ya en la entrada del centro, y mientras Letizia se despedía de todos los allí presentes, los niños han comenzado a corear el tradicional cumpleaños feliz. Un gesto que ha pillado por sorpresa a la soberana.

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Ante este gesto, Letizia se ha colocado en el centro mientras escuchaba a los escolares, acompañando la canción con aplausos y moviéndose al ritmo de la música, alejándose así de la solemnidad habitual de sus compromisos institucionales y mostrando, una vez más, su faceta más cercana.

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Se trata así de un pequeño homenaje que ha llegado, además, en un escenario con un significado muy especial para ella: las mismas aulas en las que celebró cumpleaños siendo niña y en las que conserva algunos de los recuerdos más importantes de aquella etapa.

Su visita al colegio de su infancia

La coincidencia ha hecho que la visita a La Gesta haya sido todavía más personal. Letizia ha regresado al colegio en el que estudió entre 1980 y 1986, desde segundo hasta octavo de EGB. Allí fue durante siete años una alumna más, mucho antes de convertirse en princesa de Asturias y, después, en reina de España.

La jornada estaba planteada oficialmente como el acto de inauguración del curso escolar 2026-2027, pero para ella suponía también regresar a un lugar fundamental de su infancia. El centro llevaba semanas preparando con especial ilusión la visita, que ha permitido a la reina reencontrarse tanto con antiguos recuerdos como con algunas de las profesoras que formaron parte de aquellos años.

A su llegada, Letizia ha sido recibida por una multitud de personas que aguardaban en las inmediaciones del colegio. Ya en el interior, la esposa de Felipe VI ha tenido ocasión de encontrarse con alumnos y profesores y de recorrer el centro.

Su regreso ha permitido, además, recuperar algunos detalles de cómo era Letizia cuando ocupaba los pupitres de La Gesta. Estrella Itza, que fue su tutora, señaló a '¡Hola!' el pasado mes de enero: "Letizia siempre destacó por su inteligencia, capacidad de trabajo y disciplina. Entre sus cualidades, muy pronto percibí su capacidad de liderazgo. También recuerdo a una niña muy creativa, social y comunicativa".

Durante el acto, la reina sa se ha mostrado cercana con los alumnos de Infantil, llegando a sentarse con ellos alrededor de una mesa y compartir unos minutos de conversación. Durante ese encuentro se ha producido también otra de las escenas más espontáneas de la jornada, cuando una pequeña se ha acercado a su oído para contarle un secreto.