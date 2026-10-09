La soberana ha presidido este viernes, 9 de octubre, el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental

La reina Letizia, ante el auge de los problemas de salud mental entre adolescentes: "La mejor herramienta es que lean libros"

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La reina Letizia ha presidido este viernes, 9 de octubre, el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, una cita que ha vuelto a situar el bienestar psicológico en el centro de la conversación.

En su intervención, la mujer de Felipe VI ha puesto el foco en una realidad que no siempre resulta fácil de detectar. El sufrimiento de quienes, pese a no mostrar señales evidentes de malestar, atraviesan situaciones de angustia, ansiedad o desesperación.

Según ha advertido la soberana, la precariedad laboral, la falta de oportunidades, la soledad no deseada y la presión social forman parte de los factores que pueden alterar la salud mental de una persona.

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El discurso de la reina Letizia

Durante su discurso, doña Letizia ha querido acercarse a las experiencias cotidianas de quienes padecen problemas de salud mental y no siempre comprenden qué les está ocurriendo.

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"Podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo o por qué no consiguen pegar ojo", ha señalado.

La reina también ha aludido a quienes experimentan un dolor emocional tan intenso que llegan a encontrar alivio en conductas autolesivas. "¿Cuál es la razón de que a veces sientan alivio al autolesionarse o que se quieran quedar en la cama, hechos un ovillo, sin salir de ahí nunca más? O que hayan pensado seriamente en alguna ocasión en saltar al vacío", ha planteado.

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Su reflexión ha incidido en que no siempre existe un acontecimiento traumático que explique ese malestar. "Aparentemente, en la vida de esas personas no hay nada relevante, nada traumático y, sin embargo, hay un sufrimiento interior que está ahí", ha afirmado.

En este sentido, la monarca ha relacionado la salud mental con las circunstancias personales y sociales en las que se desarrolla la vida de cada persona. "Pueden ser condiciones de vida precarias, falta de trabajo, de oportunidades, soledad no deseada, presión social, redes... hay muchas cosas que pueden alterar el equilibrio emocional y que hacen sufrir", ha explicado.

La reina ha querido poner el acento en que el bienestar psicológico también está condicionado por el entorno, las oportunidades laborales y las relaciones sociales.

"La mala salud mental a veces es invisible", ha resumido. Asimismo, ha indicado que, "afortunadamente, ahora ya es más comprensible", y que "todo el mundo entiende que haya personas que busquen un psicólogo", sin embargo, ha incidido en que "a veces cuesta encontrar esa ayuda".

Su Majestad lleva años respaldando iniciativas destinadas a visibilizar los problemas de salud mental, sobre todo entre los niños, adolescentes y jóvenes. Es presidenta de honor de UNICEF España y ha ejercido como Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de UNICEF a escala internacional, una responsabilidad vinculada a la sensibilización sobre las necesidades de los menores y la importancia de proteger su bienestar emocional.

Los detalles del encuentro

El encuentro se ha celebrado en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid, organizado por la Confederación Salud Mental España con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE.

Bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', la jornada de este año ha puesto especial atención en la población infantil y juvenil, con el objetivo de promover la prevención, la sensibilización y el acceso a recursos de apoyo psicológico.

La convocatoria da continuidad al trabajo desarrollado en el XXIII Congreso Salud Mental España, que reivindicó la necesidad de garantizar a los jóvenes un futuro con esperanza y mejores condiciones de bienestar emocional.