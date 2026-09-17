La soberana ha presidido este jueves, 17 de septiembre, el acto oficial de apertura del curso escolar 2026-2027 en La Gesta de Oviedo, el centro en el que ella estudió

Una profesora de la reina Letizia revela cómo fue su etapa en un colegio de Oviedo y cómo ha cambiado desde entonces

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Para la reina Letizia, su refugio es Oviedo. Y este jueves, 17 de septiembre, tan solo dos días después de su cumpleaños, Su Majestad regresa a la ciudad que la vio crecer para presidir el acto oficial de apertura del curso escolar 2026-2027. Y lo hace en el mismo colegio en el que fue niña. El Colegio Público La Gesta. En este centro, la esposa del rey Felipe cursó gran parte de su infancia, y ahora, cuatro décadas después, regresa como reina de España.

La cita estaba fijada a las 12:00 horas y, cumpliendo rigurosamente con la agenda, la soberana se ha dejado ver en el enclave a esa hora para inaugurar oficialmente el nuevo curso de Infantil y Primaria.

Pese a que año tras año la monarca se ha encargado de inaugurar el curso escolar en diferentes centros, esta vez resulta especial, ya que vuelve al lugar al que llegó siendo pequeña y del que salió años después para continuar su formación en Oviedo y, después, en Madrid. Se trata de un colegio que conoce desde niña y que ya había visitado, aunque en circunstancias muy diferentes -entonces como princesa de Asturias y junto a Felipe VI- en 2008.

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La anécdota de la reina con una niña del colegio

Así, la monarca ha vuelto a recorrer los pasillos que conoció como alumna y lo ha hecho rodeada de expectación, con numerosos alumnos, profesores y ciudadanos esperando su llegada.

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Sin embargo, más allá del carácter institucional de la jornada, han sido los más pequeños quienes han conseguido sacar a la reina su faceta más espontánea y cercana.

Desde su llegada al centro, Letizia se ha mostrado de lo más cariñosa con los alumnos. La jornada le ha permitido compartir unos minutos con diferentes grupos de alumnos y conocer de primera mano algunas de las actividades que desarrolla actualmente el colegio. Y ha sido durante su encuentro con los niños de Infantil cuando se ha producido una de las escenas más tiernas de su visita.

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Sentada junto a los pequeños alrededor de una mesa, la soberana se ha integrado por unos instantes en la dinámica de la clase, conversando con ellos con naturalidad y prestando atención a todo lo que querían contarle. Una imagen cercana que ha dejado ver a una Letizia muy pendiente de los niños, escuchándoles con paciencia y siguiendo sus conversaciones como una más.

Pero uno de esos pequeños momentos ha llamado la atención. Una niña se ha acercado a la reina para contarle algo al oído. Con absoluta naturalidad, la pequeña ha colocado su mano junto a la boca y el oído de Letizia para compartir un secreto con ella y que nadie más lo escuchara.

La escena ha pillado incluso por sorpresa a la profesora que se encontraba junto a ellas, que no ha podido ocultar su asombro ante la espontaneidad de la alumna.

Letizia ha recibido el secreto con una sonrisa y también con sorpresa, y ha decidido darle una respuesta que resume la cercanía de la reina con los más pequeños: "Me encanta".

El colegio al que llegó Letizia con siete años

Letizia Ortiz Rocasolano nació en Oviedo en 1972 y comenzó allí su trayectoria escolar. En La Gesta cursó siete cursos de la antigua EGB, desde segundo hasta octavo, entre 1980 y 1986. Tenía alrededor de siete años cuando comenzó aquella etapa y 13 cuando la terminó.

Era una época muy diferente a la actual. El colegio no era entonces mixto como lo es ahora y por sus aulas pasaron también sus hermanas, Telma y Érika.

Allí hizo amigas, recibió sus primeras enseñanzas y empezó a mostrar algunos de los rasgos que, con el paso del tiempo, terminarían acompañándola hasta su vida adulta. Fue allí donde insistía en que su nombre se escribía con Z y no con C, aunque no siempre lo consiguió.

Tras abandonar La Gesta, continuó sus estudios en el Instituto Alfonso II de Oviedo. La familia se trasladó después a Madrid cuando Letizia tenía 14 años, debido a la actividad profesional de su padre, Jesús Ortiz, y fue allí donde completó su formación escolar en el Instituto Ramiro de Maeztu.

Mucho después llegaría la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo. Pero algunos de los primeros indicios de esa vocación ya estaban presentes en las aulas de La Gesta.

Una niña "inteligente, trabajadora y líder"

Una de las personas que mejor puede hablar de aquella Letizia niña es Estrella Itza, que fue su tutora. La profesora ha recordado en varias ocasiones cómo era la entonces futura reina durante sus años escolares.

"Letizia siempre destacó por su inteligencia, capacidad de trabajo y disciplina. Entre sus cualidades, muy pronto percibí su capacidad de liderazgo. También recuerdo a una niña muy creativa, social y comunicativa", aseveró a la revista '¡Hola!'.

Y es que antes de convertirse en periodista y mucho antes de entrar en la familia real, Letizia ya tenía contacto con un medio de comunicación.

Su primer contacto con la radio y sus otras aficiones

En La Gesta existía una pequeña emisora de radio escolar. La esposa de Felipe VI se implicó en aquel proyecto y llegó a participar en la elaboración de programas.

Cabe recordar que no era una afición ajena a su entorno familiar. Su padre, Jesús Ortiz, estaba vinculado profesionalmente a la radio y su abuela materna, Menchu Álvarez del Valle, fue una reconocida locutora asturiana. Aquella experiencia ya apuntaba hacia la que acabaría siendo su profesión: el periodismo.

Mientras tanto, en aquellos años, Letizia era una alumna más, aunque algunas de sus aficiones ya destacaban. La danza era una de ellas. Durante su infancia recibió clases de ballet y, de hecho, cuando regresó al colegio en 2008 reconoció uno de los espacios que habían formado parte de aquella etapa. Se trataba del aula de danza, que entonces contaba con espejos y una barra.

Su visita en 2008 como princesa

La última vez que Letizia regresó oficialmente a La Gesta fue en octubre de 2008. Entonces todavía era princesa de Asturias y acudió acompañada por Felipe, en una visita organizada con motivo del 50º aniversario del colegio.

Los entonces príncipes recorrieron las instalaciones, visitaron aulas y se reencontraron con antiguos profesores y compañeras de Letizia.

El colegio preparó entonces un recibimiento especial. Los estudiantes interpretaron canciones para ellos y el coro llegó a dedicar una nana a las entonces pequeñas infantas Leonor y Sofía. Antes de marcharse, Letizia dejó además unas palabras en el Libro de Honor del centro.

Ahora, 18 años después de aquella visita y casi 40 desde que abandonó las aulas como alumna, la reina ha vuelto a cruzar las puertas de La Gesta.