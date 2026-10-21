La hija de los reyes Felipe y Letizia comenzó el grado de Ciencias Políticas el pasado 7 de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid

La promesa de Patti Smith a la princesa Leonor antes de conocerla en los Premios Princesa de Asturias: "Para honrar este reconocimiento"

Compartir







La princesa Leonor lleva inmersa más de un mes en su etapa universitaria. Después de completar tres años de formación militar, la hija de los reyes Felipe y Letizia comenzó el pasado 7 de septiembre el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid donde, además de asistir a clase y avanzar en sus estudios, empieza a compartir experiencias con otros jóvenes de su edad.

Ahora, se ha podido conocer una faceta mucho más cotidiana de la heredera al trono tras salir la luz detalles y unas fotografías en las que se observa cómo se desenvuelve fuera de las aulas.

PUEDE INTERESARTE La petición de la Universidad Carlos III a los profesores de la princesa Leonor ante el inminente comienzo de su vida universitaria

La revista 'Semana' lleva a su portada de este miércoles, 21 de octubre, una imagen de la primogénita de los soberanos disfrutando de un plan informal con varios compañeros de universidad.

La publicación ha captado a la princesa de Asturias "de cañas" en la terraza de un conocido bar de Getafe, después de una jornada de clases, evidenciando que poco a poco se va integrando en la vida universitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las fotografías muestran a Leonor compartiendo un rato distendido con otros estudiantes, conversando con ellos y participando en un plan habitual entre los jóvenes cuando termina el horario lectivo. Una escena aparentemente sencilla en el ámbito universitario pero que, en su caso, no ha pasado desapercibida al tratarse de la futura reina de España y por la expectación que despierta cada detalle de su nueva rutina académica.

El look informal de la princesa Leonor para su tarde en Getafe

Otro de los detalles que ha llamado la atención es la elección estilística de la princesa para su salida, y es que si algo está claro es que cuando se aleja de los compromisos institucionales, apuesta por prendas cómodas y juveniles

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En las fotografías aparece con un jersey fino de punto en color rojo caldera, con escote en pico y manga larga, combinado con unos pantalones vaqueros de pierna ancha en azul lavado. Para protegerse de las temperaturas propias del otoño, la hija de Felipe VI y Letizia completó el conjunto con una prenda de abrigo en gris claro.

El calzado también contribuyó a ese aire informal. La princesa llevaba unas deportivas Puma Speedcat rojas, a juego con el tono de su jersey, y accesorios discretos. En concreto, un collar fino dorado, pendientes y un bolso negro de piel que ya había lucido en su primer día de universidad.

Su vida universitaria

Desde que comenzó el curso, la presencia de la princesa Leonor en la universidad ha generado todo tipo de curiosidad, sobre todo porque desde entonces no habían trascendido novedades ni instantáneas sobre cómo continuaba su formación.

Su incorporación a las aulas de la Carlos III ha supuesto el comienzo de una etapa diferente, alejada de la disciplina y los horarios de su formación castrense y marcada por el contacto diario con otros estudiantes.

La institución pública será su centro de formación durante los próximos años. El grado le permitirá profundizar en disciplinas como el Derecho, la Economía, la Historia, la Sociología y las Relaciones Internacionales, materias relevantes para una futura reina que deberá conocer en profundidad el funcionamiento de las instituciones y la realidad política y social de España y del entorno internacional.