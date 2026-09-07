Este lunes, 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia comienza su nueva vida universitaria como alumna de la Universidad Carlos III de Madrid

Así serán las primeras horas de la princesa Leonor como universitaria: encuentro con otros alumnos, paella, música en directo y una gymkana

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Fin de las vacaciones para la princesa Leonor. Este lunes, 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia comienza su nueva vida universitaria como alumna de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará durante cuatro años el Grado en Ciencias Políticas.

Después de tres años de formación militar y tras completar su paso por la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera al trono español inicia ahora una etapa completamente diferente: la universitaria.

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A partir de ahora, de lunes a viernes se desplazará hasta Getafe, en concreto a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, para acudir a las clases como una estudiante más. Y aunque su llegada a la universidad estará inevitablemente rodeada de atención mediática, su calendario será, en lo académico, el de cualquier estudiante de grado.

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Su primer día universitario

La primera gran fecha es este lunes, día en el que arrancan las clases del curso 2026/2027 para los estudiantes de grado de la Carlos III. La universidad también ha programado sus jornadas de bienvenida para estas fechas, destinadas a facilitar la incorporación de los nuevos alumnos y darles a conocer los servicios y el funcionamiento del centro.

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Será, por tanto, el comienzo de una rutina inédita para Leonor. Hasta ahora, su formación había estado marcada por los horarios y la disciplina propios de las academias militares. A partir de este momento tendrá que familiarizarse con las aulas universitarias, trabajos, clases, nuevos compañeros, estudio y exámenes, al tiempo que continúa desarrollando las responsabilidades institucionales que corresponden a la heredera.

La UC3M establece habitualmente dos sesiones semanales de 90 minutos por asignatura, aunque determinadas materias pueden contar con sesiones adicionales.

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Primeras semanas de clases

Durante octubre y noviembre se desarrollará gran parte del primer cuatrimestre. Serán los primeros meses completos de Leonor como universitaria y también una etapa en la que tendrá que acostumbrarse a compaginar su nueva vida académica con su condición de Princesa de Asturias.

El calendario contempla como días festivos, entre otros, el 12 de octubre y el 2 de noviembre. Además, octubre es tradicionalmente un mes relevante para Leonor por su agenda institucional vinculada a los Premios Princesa de Asturias, una de las grandes citas anuales de la heredera, por lo que serán unos días intensos para la primogénita de los soberanos.

Exámenes del primer cuatrimestre y vacaciones de Navidad

El primer gran tramo académico finalizará el 11 de diciembre. Ese día concluyen las clases correspondientes al primer cuatrimestre.

Pero el final de las clases no significa todavía el comienzo inmediato de las vacaciones. De hecho, la primera gran prueba de fuego universitaria de Leonor llegará pocos días después.

El calendario de la Carlos III contempla inicialmente los días 14 y 15 de diciembre para recuperación de clases o exámenes anticipados, antes de entrar de lleno en el periodo de evaluación.

La primera convocatoria ordinaria de exámenes estará dividida en dos periodos. El primero se desarrollará del 16 al 22 de diciembre. Es decir, Leonor afrontará sus primeros exámenes universitarios apenas tres meses después de comenzar la carrera y lo hará justo antes de las fiestas navideñas.

Será una de las novedades más importantes respecto a su etapa escolar y militar: deberá enfrentarse al sistema de evaluación propio de la universidad y demostrar los conocimientos adquiridos durante las primeras semanas del grado.

Después de ese primer periodo de exámenes llegará el descanso navideño. Según el calendario académico de la Universidad Carlos III, los días 23 de diciembre de al 8 de enero de 2027 son no lectivos. Será el primer gran paréntesis de su vida universitaria. Sin embargo, las Navidades no supondrán el final definitivo de los exámenes del primer cuatrimestre.

La segunda parte de la convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre está fijada del 11 al 25 de enero de 2027. De esta manera, el primer periodo de evaluación se prolongará desde mediados de diciembre hasta finales de enero, con el paréntesis a las vacaciones navideñas.

Para Leonor supondrá una vuelta a las aulas centrada en la evaluación antes de poder dar definitivamente por cerrado su primer cuatrimestre universitario.

Comienzo del segundo cuatrimestre

Una vez finalizados los exámenes de enero, la actividad académica se reanudará el 26 de enero de 2027, fecha fijada para el comienzo del segundo cuatrimestre.

A partir de ese momento, la Princesa de Asturias afrontará una nueva tanda de asignaturas y contenidos hasta la primavera. Las clases continuarán hasta el 7 de mayo del año que viene, cuando terminará oficialmente el segundo periodo lectivo del curso.

Otra semana de descanso

Otro de los principales periodos de descanso llegará en primavera. El calendario establece como días no lectivos del 22 al 29 de marzo de 2027.

Esta pausa coincidirá además con los festivos del 25 y 26 de marzo, correspondientes a Semana Santa, según el calendario de festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid recogido por la universidad.

Después de este descanso, Leonor regresará a las clases para afrontar el último tramo del curso.

Los últimos exámenes y el fin del primer curso universitario

La convocatoria ordinaria de los exámenes del segundo cuatrimestre está prevista del 11 al 28 de mayo de 2027. Serán las últimas pruebas ordinarias de su primer año universitario y determinarán qué asignaturas consigue superar durante el curso y cuáles, en su caso, tendría que recuperar después.

Antes de este periodo, el calendario contempla también los días 10, 11 y 12 de mayo para recuperación de clases o exámenes anticipados, según la organización académica de la universidad.

Y si alguna asignatura se resiste, Leonor todavía tendrá una última oportunidad durante el curso. La convocatoria extraordinaria está fijada del 14 al 30 de junio de 2027. Será el último gran compromiso académico de su primer año universitario y permitirá recuperar las materias que hayan quedado pendientes de las convocatorias ordinarias.

Con el final de junio llegará, por tanto, el cierre académico de su primer curso en la Carlos III.