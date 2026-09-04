Este próximo lunes, 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia iniciará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Así serán las primeras horas de la princesa Leonor como universitaria: encuentro con otros alumnos, paella, música en directo y una gymkana

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La princesa Leonor ya ha dejado atrás una de las etapas más exigentes de su formación para enfrentarse a un escenario diferente. Después de tres años de preparación militar en los tres Ejércitos, la heredera al trono comienza este mes una nueva aventura académica y lo hará, además, en una universidad pública española y rodeada de jóvenes de su misma generación. El próximo 7 de septiembre, la hija de los reyes Felipe y Letizia se convertirá oficialmente en universitaria al incorporarse al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará el grado de Ciencias Políticas.

Su llegada ha obligado a la institución a preparar algunos aspectos logísticos y de seguridad, pero existe una idea que la universidad quiere que esté presente desde el primer momento: la normalidad.

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Según ha informado 'El Periódico', la Carlos III ha trasladado a los profesores que tendrán relación académica con la Princesa de Asturias que sea tratada con "normalidad" y que la conveniencia de que su condición de heredera no altere el funcionamiento habitual de las clases ni la relación entre docentes y alumnos.

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La petición encaja con el planteamiento que ya se había establecido desde que la Casa Real anunció, el pasado mes de abril, los estudios universitarios de Leonor: que la futura reina pueda desarrollar esta etapa como una estudiante más, aunque su situación requiera unas medidas de protección extraordinarias.

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Normalidad a sus profesores

La presencia de la futura reina en un campus universitario público es, sin duda, una situación excepcional para cualquier institución académica. Sin embargo, la intención de la Carlos III es evitar que esa excepcionalidad termine convirtiéndose en el centro de la experiencia universitaria de Leonor.

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La petición dirigida al profesorado busca que la princesa reciba el mismo tratamiento académico que sus compañeros: que asista a clase, participe en las actividades docentes, realice sus trabajos y se someta a las evaluaciones dentro de las reglas ordinarias de la universidad.

No se trata de crear un sistema académico paralelo para la heredera ni de modificar el funcionamiento de las asignaturas por su presencia. Zarzuela ya anunció que Leonor compatibilizará sus estudios con sus compromisos institucionales de acuerdo con el calendario universitario, del mismo modo que ya tuvo que compaginar sus anteriores etapas educativas con sus obligaciones como heredera.

Pero la gran particularidad de esta nueva etapa es esa contradicción. Leonor será una estudiante universitaria más a efectos académicos, pero no dejará de ser durante ningún momento la heredera de la Corona.

La decisión de enviarla a una universidad pública española responde, en gran medida, al deseo de que su formación superior se desarrolle en España y en contacto con una realidad universitaria convencional, como ocurrió con su padre, el rey, cuando todavía era príncipe.

La Casa Real confirmó que la elección fue consensuada por los soberanos y la propia princesa y que Leonor superó el proceso de admisión correspondiente a estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero. En su caso, en la UWC Atlantic College.

La carrera tendrá una duración de cuatro años y se impartirá en el campus de Getafe, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Así, Leonor tendrá que familiarizarse durante los próximos años con materias relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, la sociedad, la economía, las relaciones internacionales y el sistema político.

Prohibidos los móviles en clase

Además, de acuerdo con la normativa oficial sobre el Comportamiento de los alumnos en las clases de la UC3M, no se pueden utilizar los móviles durante el transcurso de la lección.

Según el citado medio, el rector, Ángel Arias, y Gema García Albacete, vicedecana del Grado de Ciencias Políticas, que es el que Leonor estudiará, han recordado a los profesores que la universidad cuenta desde hace años con normas que permiten a los docentes limitar ese riesgo sin necesidad de aprobar un protocolo específico para Leonor.

Así pues, se tratará de controlar, en la medida de lo posible, que la princesa no sea fotografiada atendiendo en clase, tomando apuntes o haciendo exámenes.

Este próximo lunes, 7 de septiembre, será el primer día de universidad de Leonor y de miles de estudiantes de la Carlos III.