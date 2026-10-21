La reaparición de la hija de Eugenia Martínez de Irujo coincide, además, con una fecha señalada para el diestro, que este 21 de octubre cumple 30 años

Tana Rivera y el torero Roca Rey rompen tras seis meses de relación y recientes rumores de boda: los motivos

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Cayetana Rivera ha reaparecido este miércoles, 21 de octubre, ante las cámaras en Madrid en plena tormenta mediática por su ruptura con Andrés Roca Rey.

La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha acudido a un evento de la joyería Rabat visiblemente sonriente y con actitud serena, dispuesta a disfrutar de la cita sin dejarse arrastrar por las preguntas sobre su vida sentimental.

Sin embargo, aunque ha evitado entrar en detalles sobre el final de su historia de amor con el torero peruano, sí ha querido dejar algunos mensajes que no han pasado desapercibidos.

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"Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien y eso es lo importante", ha asegurado ante los reporteros. Unas palabras significativas después de varios días de especulaciones sobre los motivos de la ruptura y de las informaciones que han situado a la pareja en el centro de la actualidad del mundo del corazón.

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La reaparición de Tana coincide, además, con una fecha señalada para el diestro, que este 21 de octubre cumple 30 años. Mientras las preguntas sobre su relación se sucedían, la joven ha preferido mantener la discreción y recordar que su presencia en el acto tenía un propósito profesional. "Si me queréis preguntar por Rabat, yo feliz, pero sabéis que de eso yo no hablo nunca", ha respondido, dejando claro que no está dispuesta a convertir su intimidad en el centro de sus apariciones públicas.

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Asimismo, Cayetana Rivera ha intentado afrontar el aluvión de preguntas sobre su situación personal con naturalidad. Cuando los medios allí presentes le han preguntado cómo se encontraba, su respuesta ha sido tan positiva como contundente: "Enjoyada, maravillosa y radiante".

La joven acaba de cumplir 27 años, y su cumpleaños también ha sido uno de los asuntos sobre los que ha dado algún detalle. Después de que trascendiera la cancelación a última hora de la fiesta con temática de los Sanfermines que tenía previsto celebrar en la finca del torero, Tana ha explicado que finalmente optó por una celebración más íntima, rodeada de las personas más importantes de su vida.

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"Lo celebré rodeada de mi gente, mi familia y feliz. La verdad que es un gusto celebrar un año más. Con mis amigos, mi familia, con la gente que quiero. Si es que tampoco hace falta... Echamos un rato muy bueno en el campo. Una guitarra, que ya sabéis que me encanta el flamenco, un cante y unas copas, tambien hay que decirlo", ha afirmado.

Eso sí, no ha desvelado si el diestro la felicitó por su cumpleaños ni si ella ha tenido algún gesto con el torero con motivo de su 30º aniversario. Dos cuestiones que han quedado sin respuesta y que mantienen la incógnita sobre cómo están gestionando estas fechas tan señaladas después de la ruptura.

Tana ha evitado igualmente pronunciarse sobre una posible reconciliación. "Estáis diciendo demasiado y no sabéis nada. Os conocéis y sabéis cómo funciona", ha advertido a los periodistas.