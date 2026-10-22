La cantante ha acudido a un popular pódcast argentino donde se ha abierto en canal sobre su trayectoria profesional y sobre el momento personal en el que se encuentra

La emotiva carta de amor de Aitana a Plex por su 24 cumpleaños: "Te amo Daniel y me encanta poder decírtelo cada día"

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Aitana Ocaña atraviesa uno de los momentos más dulces tanto en el terreno profesional como en el personal. La artista, que durante años ha procurado mantener su vida sentimental al margen de los focos, se muestra cada vez más cómoda hablando de su relación con Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso.

En esta ocasión, la catalana ha acudido al programa argentino 'Nadie Dice Nada', de Luzu TV, donde ha compartido detalles inéditos de los comienzos de su historia de amor y ha revelado algunos de sus planes de futuro junto al youtuber.

Ahora, la cantante no oculta que está "muy enamorada" y que contempla con ilusión la posibilidad de casarse y tener hijos algún día.

Cómo comenzó todo

Hay que remontarse a los primeros meses de 2025. Aitana preparaba la presentación de 'Metamorfosis', su documental para Netflix, y le propusieron invitar a varios creadores de contenido. Aunque reconocía que no conocía demasiado aquel mundo, sí había reparado en uno de ellos, Plex.

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"Le seguía en redes sociales porque me parecía guapísimo, y le escribí", ha contado. La artista tomó la iniciativa y contactó con él por Instagram para invitarle al evento. Plex le respondió que consultaría la propuesta con su representante y finalmente acudió a la premiere.

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Fue allí donde la artista pudo conocerle en persona. Y la impresión que le causó fue todavía mayor que la que se había formado a través de sus vídeos. "Cuando yo lo vi dije: 'Uy'. Lo vi tan guapo, tan alto…", ha recordado.

Aitana no quiso dejar pasar la oportunidad de acercarse a él. Durante la velada le propuso que se fuese de fiesta con ella, sus amigos y su equipo, pero Plex estaba a punto de emprender un nuevo viaje sobre 'La vuelta al mundo' que le mantendría fuera durante tres meses. "Le dije si se quería venir luego de fiesta, pero no pudo por eso", ha relatado.

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Sin embargo, la intérprete de 'Superestrella' decidió dar un paso más aquella misma noche. Después de la fiesta, y tras tomar "dos copas de más", le escribió de nuevo por Instagram para hacerle saber que le había gustado conocerle.

"Le escribí a las tres de la mañana y le dije que me había gustado conocerle y que le pasaba mi número para lo que sea", ha desvelado. "No me puedo creer que me guste un chico y que se vaya a dar la vuelta al mundo", ha recordado que pensó por entonces.

A partir de entonces ambos empezaron a intercambiar mensajes durante las semanas siguientes, mientras Plex continuaba con su aventura y Aitana mantenía sus compromisos profesionales.

Sus primeras citas

'La vuelta al mundo' de Plex podría haber sido un obstáculo, pero terminó convirtiéndose en el escenario de sus primeros encuentros. Aitana tenía previsto viajar a Japón por motivos profesionales y decidió preguntarle si iba a pasar por allí durante su recorrido.

Finalmente, sus caminos coincidieron en el país asiático. "Primero me dijo que no iba a pasar por aquí, y después me dijo que tenía vuelos y que en dos días llegaba a Japón. Soy una persona que si me gusta alguien voy directa, no voy a estar haciéndome la guay", ha señalado.

La artista ha explicado que, antes de encontrarse de nuevo con él, los nervios le jugaron una mala pasada y que llegó a darle demasiadas vueltas a la situación. De hecho, aquella primera cita no fue como habría imaginado. "Primera cita y él cuidándome, yo con fiebre fatal", ha narrado.

Fue allí donde se dejaron ver públicamente y el youtuber compartió en sus redes un vídeo junto a ella, desatando los rumores sobre que, entre ellos, había algo más que una simple amistad.

La segunda cita tuvo lugar en República Dominicana y la tercera, en Nueva York. Así lo había explicado también el propio Plex en una entrevista concedida a 'GQ' en noviembre de 2025.

"Muy enamorada" de Plex y sus planes de futuro

Durante la entrevista, la cantante también se ha sincerado sobre cómo ha evolucionado emocionalmente desde que comenzó su relación con el creador de contenido.

"Antes era un poco celosa, pero con Dani no lo soy porque me da mucha tranquilidad. Es el mejor del mundo entero. Estoy muy enamorada", ha confesado.

Aitana ha dejado claro que se encuentra feliz junto a Plex, y no ha ocultado que le haría ilusión construir una vida en común a largo plazo.

"Me haría mucha ilusión casarme, tener hijos y todo. Soy la típica persona para eso. Osea, no me caso literal, digo que ojalá sea ya para toda la vida, a eso me quería referir. No me caso ni nadie me ha pedido matrimonio", ha aclarado.