Aitana esperó a Plex a escasos metros del ring antes de que comenzase el combate

Aitana acaba con los rumores sobre su crisis con Plex con una imagen en redes sociales: la cariñosa respuesta del youtuber

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La aparición de Aitana en La Velada del Año ha sido una de las sorpresas más llamativas del evento de Ibai Llanos. La cantante se ha dejado ver en la entrada de Plex, quien ha hecho su salida al ritmo de 'Now We Are Free', la banda sonora de Gladiator. El creador de contenido ha despertado mucha expectación durante estos días después de que el año pasado protagonizase una de las puestas en escena más recordadas del evento celebrado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Muchos sospechaban que Plex llevaría a Aitana. Y así fue. La cantante apareció en uno de los momentos más importantes para el creador de contenido y lo esperó a escasos metros del ring antes de que comenzase el combate. Ambos se fundieron en un beso delante de más de 70.000 personas que había en el estadio y se desató la locura entre el público.

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Plex no solo acudió a ella antes de empezar el combate sino que, después de ganarle a Fernanfloo, volvió a buscarla nada más bajar del cuadrilátero para abrazarla y besarla. Sin duda, la celebración de su victoria ha sido uno de los momentos más comentados de la noche.

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"Mi lugar favorito", escribió Aitana en sus redes sociales

La cantante compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece abrazada al creador de contenido durante sus recientes vacaciones, acompañándola de un escueto pero revelador mensaje: "Mi lugar favorito". La publicación ha provocado una auténtica revolución entre sus seguidores, que han interpretado el gesto como una nueva muestra de la solidez de una relación que no ha dejado de afianzarse en los últimos meses.

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Desde que su relación salió a la luz el pasado verano, Aitana y Plex han optado por vivir su historia con naturalidad, aunque sin hacer demasiadas declaraciones públicas. Sin embargo, sus gestos hablan por sí solos. La artista ha acompañado al zamorano en algunos de los momentos más importantes de su preparación para La Velada, del mismo modo que él ha estado presente en varios de los conciertos y proyectos profesionales de la catalana, convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos tanto dentro como fuera de los escenarios.