Aitana ha sorprendido a Plex con una carta de amor por su cumpleaños en sus redes sociales

La última noche de Aitana en Madrid con su 'Cuarto Azul' y la aparición de Plex en pleno escenario: "Parece que me caso"

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Aitana ha querido tener un gesto especial con Plex por su 24 cumpleaños y le ha dedicado una íntima y bonita carta en redes sociales. "Feliz cumpleaños, mi amor. Quién me iba a decir a mí, en 2025, que ese chico que me gustó tanto y que 'se iba a dar la vuelta al mundo' iba a acabar siendo mi persona", comienza diciendo la cantante en su publicación.

"Yo ni siquiera entendía muy bien a qué se refería mi primo Jose cuando me lo contó… y, de repente, ahí estaba yo viendo tus vídeos cada noche, intentando conocerte un poquito más desde una pantalla", recuerda la artista sobre esos momentos en los que todavía no se conocían.

"Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona", dice en la carta

Aitana ha contado más detalles sobre el inicio de su amor por Plex. "Quién me iba a decir que todo iba a empezar en Japón, que seguiría en República Dominicana, después Nueva York… y que, entre tantos kilómetros, tantísimas ganas y también ese miedo de pensar si todo sería igual de increíble cuando volvieras a Madrid, acabarías convirtiéndote en esto para mí", expresa. Aitana ha adoptado a su estilo de vida la pasión de Plex: los viajes y el deseo por conocer países.

"Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos. Qué suerte haberte encontrado, qué suerte todo, qué suerte tú", concluye la catalana.

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"Creo que cuando quieres a alguien es bonito no esconderlo", según dice Aitana

En una de las imágenes, la cantante muestra una cartulina en la que se ven recortes de fotos de ambos. Con pegamento y tijeras, Aitana parece recopilar en una especie de póster algunos de sus recuerdos como pareja. Pero este no es el único mensaje que le ha dejado la cantante a Plex. El pasado viernes 11 de septiembre, en su primer concierto de cuatro en Madrid, la catalana habló sobre el importante pilar que está siendo para ella.

"A mi novio, que me acompaña siempre y le quiero muchísimo. Soy muy pesada diciéndolo, pero es que creo que cuando quieres a alguien es bonito no esconderlo. Decirlo y ya está. Lo seguiré diciendo", dijo a sus fans desde el escenario. Varios días después, Plex subió al escenario y los fans enloquecieron en el Movistar Arena.

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Aitana pone rumbo a América Latina y EE.UU.

Este sábado 19 de septiembre, Aitana ha puesto fin a la etapa española de su gira Cuarto Azul World Tour tras dos conciertos con todas las entradas vendidas en Bilbao. En un mes viajará a América Latina y Estados Unidos, donde dará conciertos en Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Santiago de Chile, Querétaro, Monterrey, Buenos Aires, Miami y Nueva York.

La cantante dará varios conciertos en las algunas de las grandes ciudades europeas: Londres, París, Lisboa y Milán, poniendo el colofón a una exitosa gira que la consolida como una 'superestrella'.