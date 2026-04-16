Candela Hornero Madrid, 16 ABR 2026 - 09:56h.

Aitana ha respondido en la red social en X a las informaciones que apuntaban a que tenía una crisis con su novio Plex

La discusión de Aitana y Plex en la fiesta secreta de la cantante tras el concierto: "Tú tienes las de perder"

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La periodista Leticia Requejo desveló en exclusiva en 'El tiempo justo' este miércoles por la tarde que la famosa pareja formada por Aitana y Plex estaría atravesando una supuesta crisis tras "haber tenido una conversación importante".

Según explicó Requejo, ambos habrían mantenido una discusión después de que la cantante le pidiera "pasar más tiempo juntos", algo que a él no le habría sentado bien.

"Aitana echa de menos pasar tiempo con él y eso es motivo de una discusión. Él está muy enfocado en su trabajo, en sus viajes y en las múltiples actividades que realiza", aseguraba. Además, la colaboradora apuntaba que, aunque se trataría de una crisis, podrían estar "al borde de la ruptura".

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Aitana desmiente la crisis con Plex

Horas después, ya por la noche, Aitana respondió a estas informaciones tras conocer su contenido. En una publicación en la red social X (antes Twitter), señalaba que no le gusta pronunciarse "sobre este tipo de noticias", pero que tampoco le gusta que se ensucie "lo más bonito" que tiene "con mentiras".

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"Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", afirmó la artista, que mantiene una relación con el streamer desde principios de 2025.

Más de un año de amor

Los rumores sobre su relación comenzaron en marzo de ese mismo año, después de coincidir en un viaje a Japón. Aunque inicialmente optaron por mantenerla en privado, con el tiempo se confirmó que ambos estaban ilusionados tras compartir varios viajes y grabaciones, consolidando su relación a mediados de 2025.

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Además, según otras informaciones publicadas, la pareja estaría valorando la posibilidad de irse a vivir juntos para "crear su propio hogar" y poder verse más, dada la ajetreada vida que llevan ambos, aunque este paso no ha sido confirmado.

Lo que sí han reconocido públicamente en distintas entrevistas es el amor que se tienen. El youtuber ha llegado a afirmar que ella es "la mujer de su vida", mientras que Aitana ha admitido estar enamorada y querer pasar toda su vida a su lado.

Aitana centrada en la gira: valora quitarse las redes sociales

Actualmente, la cantante se encuentra inmersa en los ensayos de su gira, que comenzará en mayo. En este contexto, ha asegurado estar "100% enfocada" en esta etapa y no descarta alejarse temporalmente de las redes sociales.

"Quiero publicar cosas que valgan la pena, cuando lleve un tiempo haciendo fotos, y que lo que comparta sea de mi día a día, no imágenes por publicar. No quiero que sea una presión que me imponga sin querer. Quiero ser real con vosotros al 100% y, la verdad, no creo que vaya a ser la típica persona que publique mucho de ahora en adelante… o quién sabe, son etapas", comentó.