Celia Molina 22 OCT 2026 - 10:38h.

El actor felicitó a su novia por su 38º cumpleaños en su cuenta de Instagram y ella le ha respondido en uno de los comentarios

La icónica foto de Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre durante su reencuentro en el último Festival de Cine de Venecia

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El pasado 21 de octubre, la actriz Blanca Suárez cumplió 38 años. Y, para recuperar la tradición que su actual novio, el también actor Javier Rey, ha llevado a cabo en sus anteriores cumpleaños, éste le dedicó una sencilla (pero emotiva) publicación en su cuenta de Instagram, a modo de felicitación. Tan elegante como siempre, Javier publicó en su muro una foto en blanco y negro de la silueta de su pareja junto a un breve mensaje: el número 38 flanqueado por varios emoticonos de corazones rojos.

Con esta imagen, rompió la extrema discreción con la que esta pareja, que comenzó su relación en el 2019, mantiene su vida privada. Ambos coincidieron por primera vez unos años antes, en 2016, durante el rodaje de 'Lo que escondían sus ojos', la miniserie de Mediaset que narraba la historia de amor entre Sonsoles de Icaza y Ramón Serrano Suñer (ministro franquista y cuñado de Franco) en el Madrid de 1940.

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Sin embargo, en ese momento, no surgió nada entre ellos, pues la actriz llegó a decir en un podcast que, cuando conoció a Javier en dicho rodaje, le cayó "mal, bastante mal". Incluso, le pareció un "imbécil", según su propia declaración.

"Pero, ¿y esta declaración?"

Fue, entonces, en otro rodaje, el de la película 'El verano que vivimos', que protagonizaban los dos, donde surgió la chispa entre ellos. Blanca se dio cuenta de que no era cierta la imagen que se proyectaba de Rey y, tras su ruptura con Mario Casas, comenzó un relación con él que se ha convertido en una de las más sólidas del panorama cinematográfico de nuestro país.

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Al ver la felicitación que el actor le había dedicado de nuevo en sus redes sociales - y que se parece mucho a la que publicó cuando ella cumplió 35 años - ella le ha contestado en uno de los comentarios: "Pero, ¿y esta declaración?", junto a dos emoticonos de fuego, que demuestran lo vivo que se mantiene su noviazgo. Igualmente, el post está lleno de mensajes en los que sus fans ensalzan su historia de amor, incluido uno de la actriz Natalia Verbeke.

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En el podcast de Vicky Martín Berrocal, Blanca habló como nunca de cómo nunca de su pareja: "Sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona", contaba sobre su relación. A la actriz se le notaba de lo más distendida y llegó a referirse a Javier Rey como su “marido”, aunque aclaró algo: "No me he casado, pero es mi esposo".

En otra entrevista reciente, a cuenta de cumplir años, la actriz reconoció que hacerse mayor es un "poco putada": "Mirarte al espejo y ver cómo tu cuerpo cambia es un poco putada realmente. Otra cosa es que lo aceptes y estés agradecido porque si hay cambios significa que estás vivo", reflexionó Blanca.