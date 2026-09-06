Los actores se han reencontrado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y han aprovechado el momento para hacerse un divertido selfie

Los actores mantienen una buena relación pese a su ruptura sentimental en 2014

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Los fans de Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre han vivido un "acontecimiento histórico" al ver a sus ídolos -que un día fueron pareja- juntos de nuevo. Los actores se han reencontrado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y han aprovechado el momento para hacerse un divertido selfie para compartirlo con sus seguidores.

Los seguidores de los dos actores no han podido contener la emoción al ver esta foto. "Brutal", "increíble" son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación. Después de haber tenido una relación sentimental, los actores han mantenido una buena relación y muy buena sintonía.

Una bonita relación de amistad tras la ruptura

Blanca Suárez y Miguel Ángel estuvieron juntos durante tres años en 2011, en el rodaje de 'The Pelayos', hasta que se separaron en 2014. Pese a la ruptura, los dos han hablado muy bien del otro. "Miguel Ángel está en mi vida y lo va a estar siempre", ha llegado a confesar la intérprete. Y Silvestre ha reconocido que los dos son "muy buenos amigos".

En la actualidad, Blanca Suárez tiene una relación con Javier Rey, con quien comparte su vida desde hace varios años, según informa 'Hola!'. En el caso de Miguel Ángel Silvestre, comenzó una relación con la empresaria Rebeca Toribio, cuya historia llegó a su fin en 2025. Desde entonces, el actor ha mantenido su vida sentimental alejada de los focos y, hasta el momento, no se le conoce públicamente una nueva relación.