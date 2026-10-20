Celia Molina 20 OCT 2026 - 13:07h.

La cantante ha publicado una fotografía en sus redes sociales desde el hospital, donde sale con una máscara de oxígeno puesta

La cantante India Martínez anuncia por sorpresa que está embarazada de 7 meses: "Aún no me lo creo"

Compartir







Hace cinco semanas, y para sorpresa de todos sus fans, India Martínez anunció que está embaraza en su cuenta de Instagram. Con varias fotografías, junto a su pareja, en las que mostraba orgullosa su barriga y las ecografías de su bebé, la cantante revelaba que estaba en su séptimo mes de embarazo, por lo que, echando cuentas, ha entrado ya en la recta final de la gestación.

"Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas. Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme familia, os queremos", escribió India en su muro.

En esa publicación, aparecía un peluche de color blanco, neutro, en el que no saba pistas del sexo de su futuro bebé. Esta misma semana, la artista inició un juego, también a través de sus redes, en el que salía tanto vestida de rosa como de azul, pidiéndole a sus seguidores que compartieran la foto que ellos creían correcta (y ella les daría like para confirmar si es así).

"A las mamás que me siguen, esto se avisa"

"Mira, por mí, sea lo que sea, que venga con mucha salud, que se convierta en una buena persona e ilumine un poquito con su luz y su amor a este mundo, a veces, de tanta oscuridad", escribió la cantante, junto a sus fotos del gender reveal, que aún no ha revelado públicamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cuál es el sexo del bebé de India Martínez?

Un día después de publicar estas imágenes, la artista ha vuelto al sorprender al subir una imagen desde el hospital donde, con su incipiente barriga de embarazada, aparece sentada con una máscara de oxígeno puesta en boca y nariz. "A las mamás que me siguen, esto se avisa", ha escrito en la historia, sin dar más explicaciones de lo que lo que le ha ocurrido ni de la gravedad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No sabemos, por tanto, si sus evidentes problemas de respiración tienen que ver con las dificultades que pueden tener los pulmones por la expansión de su útero dentro del organismo, o bien por el subidón hormonal propio del tercer trimestre del embarazo o por una gripe o virus que haya contraído.

A la espera de más noticias, India celebró recientemente su cumpleaños con unas explosivas fotos en las que presumía de tripa y en las que confesaba que ésta era una celebración muy especial: "Hay una personita que está creciendo dentro de mí, una personita que me acompaña a todos lados, y que hace que ya la ame sin conocerla", dijo la semana pasada, coincidiendo con su 41 cumpleaños.