Celia Molina 21 OCT 2026 - 10:25h.

Los actores se dieron un apasionado beso en el portal de la vivienda de Aitana, antes de pasar el puente del Pilar en Sigüenza

Las citas entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: besos por Madrid, cena romántica y un plan en la casa de la actriz

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Las últimas fotos de 'Hola' y 'Diez Minutos' confirman que la relación de pareja entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón está mas que consolidada. A pesar de su gran diferencia de edad (22 años) estos dos actores han vuelto a dejarse ver en actitud muy cariñosa por las calles de Sigüenza, Guadalajara, donde pasaron un romántico fin de semana en el puente de la Hispanidad.

Según publica las revistas, el actor recogió a Aitana, que ya habría sido presentada oficialmente a su familia, en el portal de su piso de Madrid, en el que tantas veces ha sido fotografiado. Allí, tras meter su equipaje en el maletero, ambos se dieron un apasionado beso, preludio de las demostraciones de amor que se iban a dar durante su viaje al municipio medieval.

Con este beso de película, comienzan a romper la extrema privacidad con la que siempre han enfocado su relación, pues ninguno se ha pronunciado abiertamente sobre ella, desde que se hizo pública hace ya seis meses.

Besos, abrazos y paseos agarrados de la mano

En Sigüenza, Aitana y Maxi se alojaron en un discreto hotel ubicado en medio del campo y aprovecharon el buen tiempo de principios de octubre para dar un paseo por la localidad, que se alargó hasta la noche. En todas las fotografías publicadas por 'Hola', van cogidos de la mano, agarrados por la cintura o se están besando, confirmando que lo que pudo empezar como un romance se ha convertido en una relación sólida.

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Maxi, en los buenos y los malos momentos de Aitana

No es la primera vez que esta pareja, de 57 y 35 años, es captada en una de sus románticas escapadas, pues durante el último verano también fueron vistos paseando por Santander y Trujillo (Extremadura), disfrutando de los encuentros que les permiten sus apretadas agendas.

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Aitana en el teatro y Maxi, en la facultad de psicología

Su noviazgo se hizo público en abril de este mismo año, cuando la revista Lecturas publicó sus primeras fotografías juntos, que causaron una auténtica revolución. Su primer y furtivo beso en la noche madrileña se convirtió en una de las noticias del año y, desde entonces, han sido constantes las visitas que el actor ha hecho al piso que Aitana tiene en la capital, incluido durante el mal momento que pasó la actriz tras la muerte de su madre, Fiorella de Angelis.

Como actores, los dos se encuentran inmersos en sus proyectos laborales: Aitana, protagonizando la obra de teatro 'La Malquerida' y Maxi, cuya última película, 'Todo lo que nunca fuimos', se estrenó este mismo verano, ha retomado sus estudios de psicología en la universidad.

En algunas de sus entrevistas, escurrió las preguntas sobre su relación con la protagonista de 'Un paseo por las nubes' a la que él siempre había admirado, desde que era niño. Recientemente, ya con el look con bigote en el que le vemos en estas últimas fotos de su escapada a Sigüenza, dijo que no le gusta hablar de su vida privada porque tiene miedo de que, mediáticamente, se "hable más de eso que de su carrera cinematográfica".