Claudia Barraso 23 OCT 2026 - 19:25h.

Leo Messi ha recogido por fin su Premio Princesa de Asturias mientras su mujer Antonella no le quitaba ojo desde el público, sonriendo y aplaudiendo emotivamente

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: arranca la ceremonia de entrega con los galardonados sobre el escenario del Teatro Campoamor

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Leo Messi ha recibido el Premio Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor este viernes 23 de octubre en 2026 bajo la atenta y emotiva mirada de su mujer Antonella que estaba sentada junto al resto de invitados.

Messi, al pronunciar su nombre, se ha levantado y se ha abrochado la americana mientras buscaba con la mirada a su mujer, que le miraba de manera cómplice. El futbolista ha recogido el galardón “por ser el jugador que más títulos ha conseguido en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva y por su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

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“Porque se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso en el juego colectivo”. Tras estas palabras, el futbolista argentino se acercaba hasta la princesa Leonor para recoger el galardón y le estrechaba cariñosamente la mano para después saludar a todo el público y volver a buscar con la mirada a su mujer. Tras ello, se ha vuelto a sentar en su asiento y ha sonreído y bromeado con el resto de sus compañeros, que le aplaudían también orgullosos de que el futbolista recoja tal merecido premio.

El momento en el que Leonor entrega el premio a Leo Messi

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Ha sido un momento muy emotivo que se suma a la larga lista que comparte la pareja de todos los logros en los que Antonella no ha dejado de celebrar junto a su marido. Esta vez, logro ha sido recoger uno de los premios más emblemáticos que hay en España como lo es el Premio Princesa de Asturias de la mano de Leonor, que este año encabeza la gala como nunca lo había hecho.