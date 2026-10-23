Alberto Rosa 23 OCT 2026 - 16:33h.

El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, presidida por la familia real

El gran cambio de rol de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: de su debut a su importante paso adelante en 2026

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El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias que presidirán los reyes y sus hijas y que este año reconocerá la excelencia y el compromiso de Patti Smith, Julian Barnes y Leo Messi, entre otros galardonados.

La jornada comenzará con las tradicionales audiencias por la mañana en el Hotel de la Reconquista de Oviedo en las que la princesa Leonor recibirá, por primera vez en solitario, a los premiados en esta edición. Antes, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, recibirán en audiencia, sin la presencia de los reyes, a los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, un acto que años anteriores habían protagonizado en conjunto los cuatro miembros de la familia real.