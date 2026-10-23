Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: la princesa Leonor entrega las insignias a los premiados en solitario por primera vez
El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, presidida por la familia real
El gran cambio de rol de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: de su debut a su importante paso adelante en 2026
El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias que presidirán los reyes y sus hijas y que este año reconocerá la excelencia y el compromiso de Patti Smith, Julian Barnes y Leo Messi, entre otros galardonados.
La jornada comenzará con las tradicionales audiencias por la mañana en el Hotel de la Reconquista de Oviedo en las que la princesa Leonor recibirá, por primera vez en solitario, a los premiados en esta edición. Antes, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, recibirán en audiencia, sin la presencia de los reyes, a los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, un acto que años anteriores habían protagonizado en conjunto los cuatro miembros de la familia real.
Momentos clave
El esperado debut de Leonor en solitario en los Princesa de Asturias 2026: de las sonrisas con Patti Smith a la expectación con Messi
La princesa Leonor ha protagonizado este viernes, 23 de octubre, uno de los momentos más importantes de su trayectoria institucional. Por primera vez, la heredera al trono ha recibido en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, asumiendo un papel que hasta ahora habían desempeñado los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas. Se trataba de una cita muy esperada porque situaba a la hija mayor de Sus Majestades en el centro de todas las miradas.Ir a la noticia
Las dolorosas pérdidas de Patti Smith: de su hija dada en adopción a la muerte prematura de su marido
Se la considera la madrina del punk, es la creadora de himnos como ‘Because the Night’, que escribió con Bruce Springsteen, y su figura ha trascendido lo puramente musical para alcanzar otras muchas artes, desde la fotografía a la poesía. <strong>Patti Smith, </strong>premio Princesa de Asturias de las Artes 2026Patti Smith, , es un referente cultural de las últimas cinco décadas, tal y como recoge la propia Fundación, que le otorga el galardón que se entrega este viernes. Pero esta creadora, que además es una importante activista por los derechos sociales, arrastra una biografía marcada por pérdidas muy sensibles.Ir a la noticia
Luis de la Fuente ensalza a Leo Messi: "Su legado es excepcional y fantástico"
El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha puesto en valor este viernes el legado de Leo Messi, que este viernes recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en el fútbol, asegurando que su trayectoria es "excepcional y fantástica".
El técnico riojano viajó hasta Oviedo para asistir, este viernes, a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias de 2026. En unas declaraciones a los medios en el Hotel de la Reconquista, aseguró que es "un honor" asistir a esta entrega.
El menú que han degustado la familia real y los ganadores de los Princesa de Asturias 2026: de los entrantes a los postres típicos
Como cada año, los Premios Princesa de Asturias, que se celebran hoy, viernes 23 de octubre, son una de las citas más destacadas de la agenda de laCasa Real.Ir a la noticia
El divertido momento en el que la princesa Leonor pide consejo a los jóvenes de la Universidad de Oviedo: "Así me llevo apuntes"
Este viernes, 23 de octubre, la princesa Leonor ha debutado en solitario en la tradicional recepción previa a los <strong>Premios Princesa de Asturias</strong>Premios Princesa de Asturias que se celebrarán esta misma tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo, recibiendo, sin la compañía de sus padres, Felipe y Letizia, a los premiados con los galardones que llevan su nombre.Ir a la noticia
La princesa Leonor entrega las insignias a los premiados en solitario por primera vez
La princesa Leonor ha entregado este viernes las insignias a los galardonados de la 46 edición de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos la cantante Patti Smith o el futbolista Leo Messi, un acto que ha realizado en solitario por primera vez.
La antigua capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo ha sido el escenario, como en cada edición de los premios, de este acto con el que la princesa de Asturias ha dado un paso más en su creciente protagonismo en los actos de los galardones que llevan su nombre, al recibir en audiencia a los premiados, antes de la ceremonia que se celebrará esta tarde.
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La princesa Leonor ha protagonizado este viernes, 23 de octubre, uno de los momentos más importantes de su trayectoria institucional. Por primera vez, la heredera al trono ha recibido en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, asumiendo un papel que hasta ahora habían desempeñado los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas. Se trataba de una cita muy esperada porque situaba a la hija mayor de Sus Majestades en el centro de todas las miradas.Ir a la noticia
Los reyes inauguran con Leonor y Sofía los Premios Princesa tras el concierto: de los looks de la Casa Real a la esperada llegada de Messi
La Familia Real ha sido recibida en Oviedo entre aplausos y gritos de alegría. La primera parada ha sido el Auditorio, donde ha tenido lugar el concierto de los Premios Princesa de Asturias que, como cada otoño, se ha consolidado como la cita previa a uno de los galardones más importantes del país.Ir a la noticia