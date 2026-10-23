Candela Hornero Madrid, 23 OCT 2026 - 16:55h.

El tradicional almuerzo en el Hotel Reconquista de Oviedo ha reunido a cerca de 700 invitados en torno a una propuesta gastronómica con sello asturiano

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: la princesa Leonor entrega las insignias a los premiados en solitario por primera vez

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Como cada año, los Premios Princesa de Asturias, que se celebran hoy, viernes 23 de octubre, son una de las citas más destacadas de la agenda de la Casa Real.

Antes de la ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde este año serán reconocidos, entre otros, el escritor Julian Barnes, el futbolista Leo Messi y la cantante Patti Smith, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía comparten un almuerzo con los premiados y otros invitados. Un encuentro más distendido que les permite conversar y conocerse mejor antes de la entrega de los galardones.

La cita gastronómica tiene lugar en el emblemático Hotel Reconquista de Oviedo, concretamente en sus históricos salones. Los miembros de la familia real, entre los que también se encuentra la reina Sofía, se distribuyen en distintas mesas del Patio de los Gatos, uno de los espacios que conserva la arquitectura del siglo XVIII del antiguo Real Hospicio de Oviedo, declarado Bien de Interés Cultural.

En total, alrededor de 700 invitados se reparten entre el Salón Covadonga y el Salón Reconquista, el espacio interior de mayor amplitud del edificio. Entre ellos figuran también los miembros de los jurados, los patronos y representantes de la Fundación Princesa de Asturias, además de periodistas y otras personalidades invitadas al acto.

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¿De qué platos se compone el menú previo a los Premios Princesa de Asturias?

La elaboración del menú comienza semanas antes de la cita y corre a cargo del hotel en colaboración con la Fundación Princesa de Asturias. Para diseñarlo, se busca un equilibrio entre la tradición gastronómica asturiana, los productos de proximidad y de temporada y los gustos de la familia real.

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Este año, el almuerzo ofrece un bufé con propuestas para todos los gustos. Entre los entrantes destacan el jamón ibérico de Joselito Gran Reserva 2021, una selección de quesos asturianos y una estación de ensaladas con diferentes aliños. Tampoco falta la fabada, uno de los grandes clásicos de la cocina del Principado y uno de los platos favoritos de la reina, junto a una milhojas de verduras con cremoso de tomate especiado.

Como platos principales había corvina al horno y estofado de vacuno, acompañado de gratén de patata confitada. La parte dulce llega con una selección de postres que incluye arroz con leche, minicarbayones —el tradicional pastel ovetense de hojaldre relleno de almendra y yema—, minipastelería y vasitos de fruta de temporada con frutos rojos.

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La propuesta se completa con cuatro variedades de pan, entre ellas el de escanda, y una selección de vinos que incluye un Fillaboa de la denominación de origen Rías Baixas, un Murua Reserva de La Rioja y el cava Freixenet Reserva Real.