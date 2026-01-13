El cantante Dani Martín se ha convertido en una de las figuras de la música que reivindica abiertamente la salud mental

El emotivo gesto del público de Dani Martín a Robe Iniesta

A principios de los años 2000, Dani Martín arrancó en el panorama musical español junto a su banda El Canto del Loco. Gracias a temas legendarios como 'Desaparece', 'La Madre de José' o 'Insoportable', el grupo consiguió consagrarse como uno de los referentes del pop-rock español. Desde entonces, la presencia de Dani Martín en el mundo de la música, de la actualidad y de la prensa del corazón se ha hecho más que habitual.

Convirtiéndose en un rostro familiar y conocido por todos los españoles, Dani Martín ha sido una de las grandes figuras que ha reivindicado la salud mental en los últimos años tras compartir su experiencia personal con la depresión. Lejos de grandes titulares o mensajes grandilocuentes, el artista ha optado por un discurso sencillo, honesto y directo, que ha conectado con miles de seguidores y con una sociedad cada vez más consciente de la importancia del bienestar emocional.

La salud mental

Debido a la intensidad y al frenético ritmo que ha tenido que llevar a lo largo de los años sobre los escenarios, Dani Martín ha reconocido en diversas ocasiones que el éxito profesional no siempre va de la mano de la estabilidad personal. “Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo”, ha llegado a explicar en entrevistas y encuentros con el público.

En su caso, la depresión, tal y como ha contado el propio cantante, no apareció de repente ni respondió a una única causa. Fue, más bien, el resultado de un proceso largo, marcado por la autoexigencia, el ritmo de trabajo intenso y la dificultad para gestionar determinadas emociones.

Como ocurre en muchos casos, los primeros síntomas se manifestaron de forma silenciosa: cansancio constante, falta de ilusión, problemas para dormir, cambios drásticos de peso y una sensación de vacío.

Hablar abiertamente de esta etapa no ha sido fácil para el artista. En varias entrevistas, el cantante ha explicado que, durante un tiempo, intentó seguir adelante como si nada ocurriera, pensando que podría superarlo solo. Sin embargo, llegó un momento en el que entendió que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una forma de cuidarse.

La depresión

El apoyo profesional fue clave en su proceso de recuperación. La terapia psicológica, según ha señalado, le permitió poner nombre a lo que sentía y aprender herramientas para gestionar la ansiedad y la tristeza. También ha destacado la importancia de rodearse de personas de confianza, capaces de escuchar sin juzgar y de acompañar sin imponer soluciones rápidas.

Además de la terapia, el cantante ha hecho cambios importantes en su estilo de vida. Reducir el ritmo de trabajo, llevar una buena alimentación, respetar los tiempos de descanso y priorizar su bienestar personal. Lejos de suponer un freno a su carrera, estos cambios le ayudaron a reencontrarse con la música desde un lugar más sano y auténtico donde, también, volvió a recuperar su creatividad artística.

El propio artista insiste en que su historia no es un ejemplo de superación rápida ni un final cerrado. La depresión, explica, no desaparece de un día para otro, y en algunos casos puede acompañar durante mucho tiempo. La clave está en aprender a convivir con ella, reconocer las señales de alerta y no tener miedo a volver a pedir ayuda cuando sea necesario.

Su vida personal

Afortunadamente, en la actualidad Dani Martín se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. En la gala de la 29 edición de los Premios Dial presentó su último disco 'El último día de nuestras vidas' y confesó a los medios de comunicación lo enamorado que estaba de la actriz María Hervás.

En una entrevista con Jordi Évole, Dani Martí ya confesaba sus ganas de convertirse en padre junto a su pareja: "Es un sueño para mí. Me encantaría y lo he dicho muchas veces. Creo que ahora es el momento para serlo".

Dichos planes de paternidad también fueron abordados por los medios en los Premios Dial. Dani Martín confesaba que "ser padre creo que es una satisfacción el que en algún momento de tu vida te toque vivir esa experiencia. Tiene que ser mágica". "Todos tenemos ganas de que haya una personita que te quiera" reconocía esquivando con mucho sentido del humor las preguntas sobre si le gustaría que fuese junto a María Hervás.

En declaraciones a Divinity, Dani Martín aseguraba que si cumpliese este sueño "me dedicaría a estar cerca de mi hija o mi hijo, llevarle al cole, intentaría que mi trabajo fuera acorde a priorizar con mis hijos y ayudar a mi pareja en todo y que me sintiera y nos sintiéramos parte de algo que es de los dos".

La música y la terapia, claves para el cantante

En un gran momento no solo personal sino también profesional, Dani confiesa que la música "me ha salvado la vida. La música me ha dado todo y estoy muy agradecido a haber podido sacar adelante mi vocación y vivir de ello, y que 25 años después sigan sonando mis canciones en la radio. Es muy bonito. Y que la canción que esté sonando sea de tu último disco, no solo los 'remembers' y las canciones antiguas, pues bueno, es de sentirse afortunado".

"Llevo cuatro años haciendo terapia. Yo creo que todo aquel que necesite ayuda, igual que el tiene que ir al dentista, pues esto es igual. Yo tengo una persona que me ayuda a gestionar mi maletín de herramientas. Si vas una vez a la semana, pues todas esas cositas que tienes ahí, pues sabes cómo utilizarlas y gestionas mejor las movidas en tu vida. A mí no me cuesta decir esas cosas. Me cuesta más enseñar una foto en un barco o enseñar el coche, o la casa que tengo. Me da mucho más pudor eso que decir que voy a psiquiatra. La terapia te ayuda a que tu vida sea mucho más bonita" desvelaba sobre su salud mental y la importancia que la terapia ha tenido en lo bien que se encuentra en estos momentos.