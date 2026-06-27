Dani Martín o Paz Padilla han encontrado en un municipio gaditano un paraíso al que escapar cada verano

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Zahara de los Atunes es una de las localidades más icónicas de toda la costa gaditana. Conocida por su vinculación histórica con la pesca del atún rojo, una tradición ancestral que forma parte de su identidad y que se refleja en su reconocida gastronomía, se ha convertido en el refugio de muchos famosos.

Una zona paradisíaca que se encuentra en el litoral español y a la que muchos famosos como Dani Martín o Paz Padilla recurren para desconectar y de las frenéticas agendas del día a día.

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Las joyas de Zahara de los Atunes

Dani Martín ha encontrado en Zahara de los Atunes uno de esos lugares donde desconectar y disfrutar de la tranquilidad. La localidad gaditana, situada en plena Costa de la Luz, se ha convertido en los últimos años en un destino habitual para artistas, deportistas y visitantes que buscan naturaleza, buena gastronomía y playas kilométricas.

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Además de sus espectaculares playas, entre los principales elementos patrimoniales destacan el castillo y los restos de las murallas, así como la iglesia del Carmen, construida entre los siglos XVI y XVII y ligada al antiguo Castillo de las Almadrabas de los Duques de Medina Sidonia.

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Con apenas unos miles de habitantes y una marcada tradición marinera, Zahara conserva la esencia de los antiguos pueblos pesqueros.

Sus extensas playas de arena fina, las aguas cristalinas del Atlántico y las espectaculares puestas de sol convierten a este rincón de Cádiz en uno de los más valorados del sur de España.

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El atún, el elemento clave de su gastronomía

Pero si hay algo que define a Zahara de los Atunes es su gastronomía. El gran protagonista es el atún rojo de almadraba, capturado mediante una técnica de pesca tradicional con más de tres mil años de historia.

Cada primavera, la llegada de este preciado pescado impulsa una intensa actividad culinaria y turística que atrae a miles de visitantes. Los restaurantes locales elaboran el atún en múltiples versiones:

Encebollado.

A la plancha.

En tartar.

Tataki.

Sashimi.

Carpaccio.

También son muy apreciadas piezas como la ventresca, el morrillo o la parpatana, consideradas auténticas delicatessen del mar. Cada año, además, la localidad celebra la popular Ruta del Atún, un evento gastronómico que reúne a decenas de establecimientos y que se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos de la zona.

Zahara de los Atunes dentro de la serie 'Pueblos con encanto'

Hasta tal punto llega el encanto de la localidad gaditana que Correos ha emitido un sello dedicado a Zahara de los Atunes dentro de la serie 'Pueblos con encanto', con la que la compañía difunde el patrimonio geográfico de España y pone en valor la riqueza y diversidad de sus localidades más singulares.

El sello recoge "la esencia" de este pueblo marinero, caracterizado por sus casas blancas y su marcado carácter tradicional además de por su playa, con una imagen aérea de la localidad gaditana.

Con motivo de esta emisión, Correos ha puesto en circulación también un Sobre de Primer Día dedicado a la localidad, que incluye el sello y su correspondiente matasellos.

Desde 2016, la serie 'Pueblos con encanto' recoge anualmente cuatro enclaves destacados del territorio nacional en una emisión especial formada por sellos autoadhesivos que simulan antiguas tiras postales. Se presentan en un formato desplegable en acordeón, con cuatro sellos y una viñeta, en el que el reverso también está impreso como si se tratara de una tarjeta postal.

La emisión de 2026 incluye imágenes de Alcúdia (Illes Balears), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Zahara de los Atunes.