Dani se alejó de la exposición mediática y se refugió en la música para canalizar su dolor. En pleno luto, una de las formas en que expresó su duelo fue a través de su álbum ' Pequeño ', lanzado en 2010, donde incluyó la canción 'Mi lamento', una emotiva dedicatoria a Miriam. En la canción, Dani llora versos como "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás, sé que ya no estás ". Sin duda fue una muerte muy difícil de aceptar y que sigue marcando su vida. Porque son heridas duelen, que nunca cicatrizan y que siempre acompañan.

Con el paso de los años, el exvocalista de la popular banda ha hablado públicamente de ella y de su duelo . En 2020 lanzó ' Cómo me gustaría contarte' , una carta abierta dirigida a su hermana mayor y como un homenaje "a todos los que ya no están". Un año después lanzó el videoclip, en el que participaron actrices de la talla de Mónica Cruz, Marta Etura, Nadia de Santiago o Lola Rodríguez.

"A mí, en este momento, sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho 'Buena suerte' de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión", escribió Dani en sus redes sociales el mismo día del lanzamiento del vídeo.

En 2022, el cantante relató en sus redes sociales el trágico suceso que acababa de ocurrirle y que estaba directamente relacionado con su hermana. Visiblemente afectado, compartió a través de su cuenta de Instagram que le habían robado la cartera, donde atesoraba un objeto muy especial para él: una fotografía de Miriam. "Me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social, que en realidad no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa. La verdad que me parece una putada", confesaba.