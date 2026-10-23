Este viernes, 23 de octubre, tiene lugar la ceremonia de los prestigiosos galardones de la Fundación Princesa de Asturias

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Como cada año, los estilismos de la familia real en los Premios Princesa de Asturias se convierten en uno de los temas más comentados de la cita, y esta edición no iba a ser menos.

Más allá de la importancia institucional de una de las ceremonias más destacadas de la agenda de la Casa Real, todas las miradas se dirigen también a los looks elegidos por los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, estilos muy diferentes que reflejan tanto la personalidad de cada uno como el momento que atraviesan.

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La elección de los diseños, los complementos y algunos detalles llamativos vuelven a situarse bajo el foco este viernes, 23 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la nueva edición de estos prestigiosos galardones.

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Los looks de la familia real en los Premios Princesa de Asturias

Para la ocasión, la reina Letizia ha escogido un look sobrio, compuesto por un vestido negro de largo midi y manga larga con drapeado. En cuanto al peinado, ha lucido melena suelta ondulada, mientras que de calzado ha escogido un tacón bajo dorado.

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Por otro lado, la princesa Leonor ha optado por un vestido buganvilla de falda evasé con vuelo de la marca Hannibal Laguna y que tiene un coste de 590 euros. Asimismo, ha aparecido con un peinado semirecogido ondulado y una joya histórica que no ha pasado desapercibida.

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En concreto, los pendientes que porta la futura reina de España pertenecían a su abuela, la reina Sofía, que siempre lucía a juego con su parure de rubíes de Van Cleef & Arpels, obra del magnate naviero Stavros Niarchos, que recibió en 1962 como regalo de su boda con Juan Carlos I. La emérita recurría a esa pieza en numerosas ocasiones.

Sobre los complementos de Leonor, ha llevado una cartera de mano en la misma gama cromática que el vestido y unos zapatos de tacón mínimo.

En el caso de la infanta Sofía, ha optado por un vestido azul noche semitransparente con capa de la marca española Bruna y zapatos planos.

El rey Felipe, como es habitual, ha escogido un traje negro y corbata azul de cuadros, a modo de guiño a la tierra natal de su esposa, Asturias, cuya bandera es de ese color.

Y en cuanto a la reina Sofía, una vez más se ha decantado por un dos piezas de tonos claros que iba conjunto de su cartera de mano.