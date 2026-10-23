La esposa del príncipe Harry ha roto su silencio después de salir a la luz la denuncia contra su progenitor. La duquesa admite que era conocedora de la investigación desde 2018

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, investigado por pornografía infantil al ser denunciado por su hijo: "Lo que vi me revolvió el estómago"

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Meghan Markle ha roto su silencio ante una de las noticias más delicadas que afectan a su familia. La esposa del príncipe Harry se ha pronunciado públicamente horas después de que se conociera que su padre, Thomas Markle, está siendo investigado a raíz de unas acusaciones sobre presunta pornografía infantil.

La información, que ha sacudido Reino Unido, ha devuelto al primer plano la complicada relación entre ambos y que ha llevado a la duquesa de Sussex a explicar por qué decidió mantener a su progenitor alejado de su vida y de sus dos hijos, Archie y Lilibet.

En un comunicado remitido a varios medios de comunicación este viernes, 23 de octubre, Meghan ha expresado su "preocupación" por lo sucedido y ha dejado claro que su "mayor deseo" son los menores que pudieran haber resultado perjudicados.

Asimismo, la duquesa ha desvelado que ya en 2018 fue conocedora de la investigación contra su padre tras recibir una carta relacionada con unas acusaciones "preocupantes e inquietantes".

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En este sentido, ha dejado claro que su decisión de no permitir que su progenitor tenga contacto con sus hijos responde a este motivo, con el fin de "protegerlos". Cabe recordar que Thomas Markle no fue invitado a la boda de Markle y el príncipe Harry, celebrada en mayo de ese año.

El comunicado

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que pudieran haber sufrido algún daño", comienza la misiva de la duquesa.

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"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección Especializada de la Familia Real. Después, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y me aseguraron que se estaban investigando", continúa la nuera del rey Carlos III.

Y recalca: "Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que algunos medios de comunicación han difundido a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitir que tenga contacto con nuestros hijos obedecen a una única razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo para proteger a otras familias".

Al final del comunicado, la duquesa de Sussex asevera que, "aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar", su deseo es "que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

Qué se sabe sobre las acusaciones

Tal y como ha trascendido en las últimas horas, ha sido el hermanastro de la duquesa, Thomas Markle Jr., e hijo de Thomas Markle, quien presentó la denuncia. El diario británico 'The Sun' informó este pasado jueves, 22 de octubre, que descubrió material presuntamente ilegal entre las pertenencias de su padre, que se encontraban en unas cajas en su vivienda de Cebú, en Filipinas.

Thomas Markle Jr., de 60 años, sostiene que encontró cuatro cajas con fotografías y vídeos que representarían abusos sexuales a menores. Según su versión, el hallazgo se produjo mientras buscaba un teléfono antiguo que pudiera utilizar el padre de su novia.

Después, afirma que examinó otros objetos y dispositivos informáticos con ayuda de un técnico, y que descubrió todavía más material.

El hijo de Thomas Markle Jr. sostiene que decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Según las informaciones publicadas, también había contactado con organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, para comunicar sus sospechas.

Por su parte, Thomas Markle ha negado las acusaciones. Según 'The Independent', el padre de Meghan ha calificado de "mentiras repugnantes" las afirmaciones que se han hecho contra él. Su otra hija, Samantha Markle, también ha salido en su defensa y ha asegurado que las acusaciones carecen de fundamento.