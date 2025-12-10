Celia Molina 10 DIC 2025 - 14:04h.

El 'Daily Mail' ha confirmado que la Duquesa de Sussex se ha puesto en contacto con su padre tras sufrir un grave coágulo

Última hora sobre el estado de salud del padre de Meghan Markle tras ser amputado de una pierna en un hospital de Filipinas

El pasado 5 de diciembre, el Daily Mail informó sobre el complicado momento de salud que está atravesando el padre de Meghan Markle. Thomas Markle, de 81 años, tuvo que ser operado de urgencia en un hospital de Filipinas, donde reside, al detectarle un coágulo en la pierna que estaba poniendo en peligro su vida. Durante la intervención, los médicos tuvieron que tomar la decisión de amputarle la pierna pues, según ha relatado su hijo y hermanastro de la Duquesa de Sussex, al no circular la sangre, la extremidad se le había gangrenado y "se le había puesto azul y negra".

Después, fue sometido a una nueva operación para eliminar el coágulo de forma definitiva y, al ser consciente de la gravedad de lo que le había ocurrido, Thomas clamó desde el hospital poder recibir noticias de su hija, con la que no se habla desde el año 2017. Su relación se quebró completamente cuando, al iniciar Meghan su relación con el hijos de Lady Di, él contactó con los paparazzi para lucrarse pasándoles información exclusiva. Por aquel entonces, la actriz de 'Suits' le envió una carta pública a su progenitor, escrita a mano, donde le decía:

"Antes de que sea demasiado tarde"

"Si me quieres, como le dices a la prensa, por favor, deja de hacerlo. Por favor, déjanos vivir nuestras vidas en paz", le dijo, añadiendo que el hecho de haber visto a su padre dando entrevistas "mordaces" con el fin de "explotar" su matrimonio con Harry le había "roto el corazón". Desde aquel instante, su vínculo se rompió, hasta el punto de que Thomas aún no conoce a los dos hijos que Meghan tiene con el Príncipe de Inglaterra. Por ello, al verse al borde de la muerte, le ha pedido que contacte con él, porque "no quiere morir estando distanciados" ni sin haber visto en persona tanto a Harry como a los pequeños, Archie y Lilibet.

Tras la operación y la amputación de su pierna, ahora, el Daily Mail ha informado de que, efectivamente, la actriz se ha puesto en contacto de nuevo con su padre, enviándole otra carta, cuyo contenido interior aún se desconoce. El viernes pasado, el portavoz de la duquesa dijo que ella había contactado con Thomas por correo electrónico. Desgraciadamente, la dirección de e -mail utilizada es una que él ya no utiliza, ni tiene acceso. El mismo portavoz añadió entonces que, después de que el periódico 'The Sun' asegurara que ella estuvo "llamando a todos los hospitales de Filipinas" hasta encontrar a su familiar, ha conseguido enviarle la nota.

Se sabe que Thomas la ha recibido correctamente, a la espera de comprobar si, esta vez, la hará pública o no. En los últimos días, ha sido trasladado fuera de la unidad de cuidados intensivos y se espera que permanezca en el hospital durante una semana antes de ser trasladado a un centro de rehabilitación. Se enfrenta a una recuperación de varios meses y espera que le coloquen una prótesis una vez que se haya curado la herida de su pierna.