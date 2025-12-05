También está prevista una segunda cirugía para tratar un coágulo separado en su muslo y los días siguientes serán críticos

El padre de Meghan Markle, ingresado en la UCI tras someterse a una operación de urgencia: "Su vida está en peligro"

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia en Filipinas, donde reside actualmente, en la que le han tenido que amputar la pierna izquierda por debajo de la rodilla. El motivo: su pierna se volvió negra tras un grave problema de salud provocado por un coágulo de sangre que bloqueó la circulación.

Así lo ha desvelado su hijo, Thomas Markle Jr., al 'Daily Mail' este viernes 5 de diciembre, aseverando que la extremidad de su progenitor se puso "negra" y que tuvieron que tratarle urgentemente.

"Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna", ha confesado.

Tal y como ha indicado, los médicos le dijeron que "no había otra opción". "Me dijeron que tenían que amputarme la pierna y que era cuestión de vida o muerte".

Todo comenzó el pasado martes 2 de diciembre, cuando el suegro del príncipe Harry comenzó a sentir molestias en su hogar en Filipinas. Poco después fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos realizaron ecografías y escáneres y, de acuerdo a las declaraciones de su hijo, su pierna tornó en un color negro en cuestión de horas.

Ante la urgencia, los expertos consideraron que no había otra opción: si no se amputaba, su vida corría peligro.

Por ese motivo, y aunque la intervención duró tres horas, fue necesario realizar la amputación. Tras la operación, Thomas fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

También está prevista una segunda cirugía para tratar un coágulo separado en su muslo. Los médicos han advertido que los próximos días serán críticos debido al riesgo de infección, gangrena o sepsis.

Su estado de salud y la relación con Meghan Markle

El estado de salud de Thomas lleva años delicado. Ya había sufrido dos infartos, un ictus y otros problemas cardíacos. Fue a principios de este año cuando se trasladó a Filipinas junto a su hijo, supuestamente para escapar del acoso mediático en torno a la vida de su hija.

Esta operación -y el dramático desenlace- ocurre mientras la relación entre padre e hija continúa rota.

Meghan y Thomas llevan años sin hablarse tras los escándalos mediáticos que precedieron a su boda con el duque de Sussex en 2018. Nunca ha conocido a sus nietos, Archie y Lilibet, y no estuvo presente en la ceremonia nupcial.