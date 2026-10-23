Puri Ruiz 23 OCT 2026 - 17:00h.

Desde su infancia hasta la actualidad, la existencia de la artista ha estado a menudo atravesada por el duelo, la pobreza y una salud frágil que le hizo pensar que no viviría mucho

La promesa de Patti Smith a la princesa Leonor antes de conocerla en los Premios Princesa de Asturias: "Para honrar este reconocimiento"

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Se la considera la madrina del punk, es la creadora de himnos como ‘Because the Night’, que escribió con Bruce Springsteen, y su figura ha trascendido lo puramente musical para alcanzar otras muchas artes, desde la fotografía a la poesía. Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, es un referente cultural de las últimas cinco décadas, tal y como recoge la propia Fundación, que le otorga el galardón que se entrega este viernes. Pero esta creadora, que además es una importante activista por los derechos sociales, arrastra una biografía marcada por pérdidas muy sensibles.

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Una niña de salud frágil y un embarazo no deseado

Patti ha desgranado en más de una ocasión episodios de su biografía en distintos libros, pero ‘Pan de ángeles’, publicado en 2025, es quizá el más extenso y desgarrador. Su propia infancia, digna de una novela de Dickens, ya lo es: la vivió en la pobreza más extrema y estuvo marcada por un sinfín de enfermedades que la confinaron durante largos periodos. La escarlatina, una de ellas, le producía alucinaciones recurrentes. Ratas, deshaucios y la falta de recursos propia de la posguerra forjaron sus primeros años de vida.

Quizá porque pensaba que, debido a su frágil salud, no tendría una vida longeva, se alejó conscientemente de las drogas en los años 60 y 70 (aunque probó algunas), cuando estas formaban parte casi identitaria del mundo de la música. Antes de ser famosa, a los 19 años, se quedó embarazada. Pero tener un hijo soltera en un lugar de provincia era una causa directa de rechazo, tal como ella misma aseguró años atrás. Así que se cuidó mucho durante la gestación y entregó a la niña en adopción tan pronto como nació. Veinte años después, se reencontraron. “Es música, muy inteligente y dotada, aunque prefiero no hablar más por respeto a su vida privada”, dijo de ella Patti.

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La racha de pérdidas que la llevaron a la depresión

Si su infancia y juventud estuvieron marcadas por la enfermedad, la pobreza, un embarazo no deseado y la religión que profesaba su madre (testigos de Jehová), la edad adulta también le iba a deparar importantes duelos. Por una parte, Fred ‘Sonic’ Smith, con quien se había casado en 1980 y que fue el gran amor de su vida, fallecía prematuramente debido a un infarto. Había sido guitarrista de la banda MC5, lo fue también con Patti y fue, además, el padre de sus hijos Jackson, de 44 años, y Jessie, de 39. A los 48 años, Patti se quedaba viuda y hundida en una grave depresión. Pocas semanas después fallecía Todd, el hermano y mánager de la cantante, también a causa de un accidente vascular. La terrible racha se completaba con la muerte de Richard Sohl, teclista de su banda.

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Tardó dos años en salir a flote, tras los cuales regresó a la música con un disco, ‘Gone Again’, doce años después del anterior, 'Dream of Life'. Era un álbum inspirado en esos trágicos momentos, que también incluyen la desaparición de grandes amigos a causa del sida (como el famoso fotógrafo Robert Mapplethorpe, a quien estuvo unida muchos años). Sobre la pérdida, confesó en un pódcast el pasado enero: “Es algo con lo que tienes que lidiar. No es que el tiempo cure todas las heridas. Simplemente, con el tiempo aprendes a sobrellevarlo mejor, porque nada sana realmente. Son heridas sagradas. No van a sanar”.