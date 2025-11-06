Cuando Patti Smith descubrió a los 65 años que su padre no era su padre biológico

La 'madrina del punk' revela algunos aspectos insólitos de su biografía en su libro 'Pan de ángeles'

Patti Smith: “A mi yo de los veinte le diría que visite más a sus padres”

Si creíamos que Patti Smith, de 78 años, ya nos lo había dicho todo sobre sí misma en sus discos y en sus libros, especialmente en el memorable 'Éramos unos niños', es porque aún no habíamos leído 'Pan de ángeles' (Lumen), sus memorias definitivas. Se trata de una obra que recorre toda su vida, no solo momentos puntuales como el resto de sus publicaciones. Desde su dickensiana infancia en Chicago hasta los años en que ganó notoriedad con su banda, se enamoró de su esposo, Fred Sonic Smith, y se retiró a una vida tranquila en Michigan para criar a sus dos hijos, Jackson y Jesse. Y también incluye el insólito descubrimiento, realizado mediante pruebas de ADN a los 65 años, de que su padre no era el hombre al que ella llamó papá durante su vida. Aquel shock le hizo replantearse todo en lo que siempre había creído.

La revelación ocurrió durante el proceso de escritura de 'Pan de ángeles', que le ha llevado prácticamente una década. "Dejé de escribirlo durante un par de años porque tenía que procesar quién era yo, aunque no fue algo malo. Mi padre fue un gran hombre del que aprendí muchísimo. Es solo que tenía que procesarlo, y luego decidir qué hacer con esta información. Decidí contarlo, porque a todos nos pasan cosas que no esperamos y muchas veces no sabemos lidiar con ellas", explica la 'madrina del punk' en una entrevista con 'El País'.

Una prueba compartida con su hermana

Todo empezó con una conversación entre Patti y su madre, Beverly, en 2002, en la que le mencionó que tenía “una historia sobre genética” para compartir la próxima vez que se vieran. Pero cuando volvieron a coincidir, su madre había sido hospitalizada tras una caída y ya no recordaba ese diálogo. Lo cierto es que su bisabuela había sospechado durante décadas de que la creadora de 'Horses' era hija del tío de su madre, pero sus padres siempre negaron esa posibilidad. Finalmente, en 2012 Patti y su hermana Linda se hicieron una prueba de ADN y descubrieron que eran medio hermanas.

"Lloramos. Los resultados de nuestra prueba me afectaron mucho mentalmente y durante un tiempo fui incapaz de escribir. Todas las mañanas, sin falta, me sentaba en un café local con mi cuaderno y café, y ahora me veía obligado a cuestionar la validez de lo que había escrito", escribe en el libro. Para entonces ya se había hecho a la idea de que su verdadero padre era su tío Joe, pero otra prueba de ADN autosómica reveló que el lado de su padre era "100 por ciento asquenazí". Sus antepasados eran de Rusia, huyeron a Ucrania y se establecieron en Filadelfia.

La mejor decisión

Paradójicamente, Smith descubriría al final toda la verdad gracias a la ayuda de la hija que había dado en adopción cuando era una adolescente. "Fue muy difícil, sí. Seguía viviendo en un entorno de pobreza. El padre era menor que yo, y más pobre todavía. Y yo quería que mi hijo creciera en una atmósfera en la que pudiera gozar de una buena educación. Tenía 19 años, y era la mejor decisión que podía tomar", aseguraba años atrás sobre aquel episodio de su biografía.

Pero muchos años después se conocerían y retomarían la relación. Juntas rastrearon su árbol genealógico en internet y encontraron al padre biológico de Patti, un hombre llamado Sidney. Poco después prima les contó que Sidney había muerto joven y que su viuda vivió hasta los noventa años. Todo aquello impulsó a la coautora de 'Because the Night' a tomarse dos años de descanso de su trabajo en 'Pan de ángeles'.

"La gente me pregunta si odio a mi madre por ello. Y no. Soy como soy porque me criaron mi madre y mi padre. Soy su hija. En mi casa se daba cobijo a parejas homosexuales, se hacían fiestas con gente que era repudiada por su familia en aquella época. Yo crecí libre. Mi padre era muy filosófico, leía mucho. Mi madre era mucho más pragmática, pero soy como soy gracias a ellos, aunque me ha costado plasmar toda esta historia", concluye en la entrevista de 'El País'.