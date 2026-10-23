Claudia Barraso 23 OCT 2026 - 18:06h.

La cantante ha dado una entrevista en un podcast argentino donde ha confesado que ella "no es feminista"

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La cantante Bebe, artista criada en Extremadura que saltó a la fama en 2004, se ha visto envuelta en una polémica después de unas afirmaciones que ha hecho acerca de dos himnos que creó y que se convirtieron en símbolo de feminismo.

Aún así, la cantante ha confesado en unas declaraciones que no se considera feminista. Así lo ha reiterado durante su participación en el pódcast argentino ‘Que alguien le avise’, donde ha repasado el significado de sus composiciones más conocidas y la repercusión que han adquirido con el paso de los años.

Al ser preguntada por lo que ha significado dos de sus canciones más conocidas en el feminismo, Bebe ha respondido: “Yo no soy feminista”. Una afirmación que no ha tardado en difundirse en redes sociales y en recibir muchas críticas.

Durante la conversación, la artista ha llegado a reconocer que el tiempo le ha permitido descubrir hasta dónde han llegado algunas de sus canciones y ha admitido que, aunque las escribió desde una necesidad personal de expresión, admite que “su repercusión ha superado lo que podía imaginar en aquel momento”.

Sobre sus canciones convertidas en himnos feministas

Bebe ha explicado que, cuando compuso lo ‘Malo’, no pretendía convertirla en una bandera de ningún movimiento, sino que la canción surgió como algo espontáneo, no como algo que necesitase expresar. Además, ha querido aclarar que no es necesario “haber vivido personalmente una situación para comprenderla o sentirse afectado por ella”.

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La cantante ha insistido en que el mensaje fundamental de ‘Malo’ va más allá del género de las personas implicadas y que lo quiso trasmitir en aquel entonces y lo que continúa defendiendo, es que no se debe hacer daño a la gente que se quiere.

No es la primera vez que la cantante ha expresado públicamente su distancia respecto al feminismo. Sus declaraciones actuales solo han servido para reforzar una posición que ya había defendido en diferentes entrevistas.