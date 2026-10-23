Celia Molina 23 OCT 2026 - 12:05h.

La cantante, que apareció hace días en redes con una máscara de oxígeno, ha celebrado la fiesta del 'gender reveal' de su bebé

India Martínez, en el hospital y con una máscara de oxígeno poco antes de ser madre: "Esto se avisa"

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Después de publicar una fotografía en la que aparecía con una máscara de oxígeno en el hospital, sentada con su creciente barriga, India Martínez ha revelado en sus redes sociales el sexo de su futuro bebé. Sin dar más explicaciones de la afección que la llevó a urgencias en la recta final de su embarazo, la cantante ha publicado un emotivo post en el que anuncia que dará a luz a un niño.

Junto a unas fotografías de su gender reveal, en las que aparece con su pareja y su perro y una tarta con relleno de color azul, India también ha hecho una importante reflexión sobre la presión social de cumplir con una agenda vital, sobre todo, en el caso de las mujeres. Y que ese fue el motivo, incluso, por el que no celebró su cumpleaños al llegar a los 40:

"Hay cosas que no llegan cuando las esperamos"

"Hay cosas que no llegan cuando las esperamos, sino cuando la vida decide sorprendernos. Quizás el año pasado no celebré mis 40 cumpleaños porque no me sentía preparada. Me costaba aceptar que no todos mis propósitos se habían cumplido antes de cruzar esa frontera que parecía marcar el comienzo de una nueva era. Como si, al no soplar las velas, pudiera detener el tiempo y regalarme un poquito más para llegar a todo aquello que imaginaba que ya debía haber conseguido", ha escrito.

"Pero a veces se nos olvida que, aunque podemos elegir y controlar muchas cosas de nuestra vida, hay otras que no dependen de nosotros. Que quedan en manos de Dios, del destino o, simplemente, de la magia de la vida. Y para esas cosas no existe una edad perfecta, ni un momento exacto", continúa la artista.

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Esperando a su "pequeño leoncito"

"Vivimos en una sociedad que parece tener un calendario para todo: cuándo enamorarte, cuándo casarte, cuándo ser madre, cuándo formar una familia… Como si la vida fuera una carrera y todos tuviéramos que llegar a la meta al mismo tiempo. Y cuando, además, tienes un trabajo público como el mío, esa presión se multiplica", ha reflexionado la cantante.

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"Por suerte, la vida también nos enseña a dejar de compararnos, a respetar nuestros propios tiempos. Que la felicidad no consiste en que todo suceda como habíamos planeado, sino en aprender a abrazar lo que llega, confiar y agradecer. Por eso, este año lo celebro TODO. Celebro mi cumpleaños, todo lo aprendido, todo lo vivido y todo lo que está por venir. Celebro haber entendido que la vida no es una carrera y que no necesitamos tenerlo todo resuelto para ser felices. Y, sobre todo, celebro que dentro de muy poquito nuestra vida va a cambiar para siempre con la llegada de nuestro pequeño leoncito. Sí, es niño", ha confesado.

En los comentarios, sus fans le han dado la enhorabuena, deseándole a ella y a su pareja que todo vaya bien en estas últimas semanas de gestación y que ambos disfruten de la llegada de su pequeño varón.