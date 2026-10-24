Fiesta 24 OCT 2026 - 19:31h.

Dani DJ reaparece y culpa a María Jesús Ruiz de su retirada televisiva: "No guardo un bonito recuerdo"

Belén Esteban recibe un pullazo de Dani DJ en su reaparición televisiva: "Lleva años con el mismo discurso"

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Belén Esteban y María Jesús Ruiz son dos mujeres de armas tomar, valientes y televisivas que, además, tienen un pasado en común: ambas tienen un pasado amoroso junto a Dani DJ. Hace años, Dani DJ fue uno de los rostros más populares del mundo del corazón por sus relaciones con estas dos titanes de la televisión. Llevábamos mucho tiempo sin saber de él y 'Fiesta' no solo le ha localizado, sino que ha hablado con él.

¿Qué ha sido de Dani DJ durante todos estos años en los que ha estado no solo alejado de la televisión, sino también del foco mediático? ¿Cómo es su vida actual y a qué se dedica? ¿Qué recuerdos guarda de sus historias de amor junto a Belén Esteban y María Jesús Ruiz? ¿Está el DJ enamorado? Dani responde a todas las preguntas de nuestra reportera y rompe por fin su silencio tras años desaparecido de los medios de comunicación.

Dani DJ culpa a María Jesús Ruiz de su retirada mediática

Ha costado dar con él, pero lo hemos conseguido y lo cierto es que ha sido muy generoso a la hora de responder a nuestras preguntas. Ha hablado largo y tendido durante diez minutos. El pasado siempre vuelve y Dani DJ lo hace sin pelos en la lengua y hablando de las dos mujeres que formaron parte de su vida. Y es que Dani culpa a una de ellas (a María Jesús o a Belén) de su retiro de la televisión, pues asegura que se apartó del foco mediático por culpa de una de las dos.

"He decidido apartarme de los medios porque pensaba que mi imagen no era la adecuada. Cuando acabamos la relación, esas apariciones televisivas, no fueron las más adecuadas. Sí, algo de culpa tiene ella, evidentemente. La verdad es que los recuerdos que guardo de ella tampoco son positivos. El final empañó un poquito todo el tema de la relación. No tengo un bonito recuerdo, la verdad", son parte de sus declaraciones.

Para rematar, Dani habla de la reciente expulsión de María Jesús en 'Supervivientes All Stars': "María Jesús es una persona muy sobreactuada y el público ya la tiene muy calada, por eso, a la primera de cambio, la ha echado". A pesar de todo, a pesar de no guardar un buen recuerdo de su pasado junto a la exmiss España, Dani asegura que no le desea nada malo a nadie, pero que se quede en su casa.

Dani DJ lanza una pullita a Belén Esteban en su reaparición

Además, también le preguntamos a Dani por Belén Esteban y esto es lo que dice al respecto: "Lo poco que he visto de Juls Janeiro me ha hecho gracia. El tema de Belén es que nunca ha dejado la tele, nunca la he visto hacer otra cosa que no sea televisión. Esto le ha venido bien para volver. Ese discurso es el de toda la vida. Es lo mismo que ha dicho desde hace veinte años, no tiene mucho más recorrido".

"Lo triste en esta historia es que una hija no ha podido disfrutar de su padre y un padre no ha podido disfrutar de su hija, pero bueno... al final le ha venido muy bien a mucha gente para ganar dinero con ello", son parte de sus polémicas y duras palabras hacia Belén Esteban, que no sabemos muy bien cómo se tomará esta pullita por parte de su expareja. Por otro lado, Dani DJ asegura que sigue trabajando y viviendo de la música.