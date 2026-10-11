Carlos Otero 11 OCT 2026 - 12:00h.

María Jesús Ruiz y Dani DJ protagonizaron en la primavera de 2005 el primer 'edredoning' de famosos de la televisión en España

Cronología de la relación de María Jesús Ruiz y Curro: cómo se conocieron, su boda y su vida actual de pareja

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Rebobinamos dos décadas para repasar uno de los episodios más turbulentos de la biografía de la reina de los realities, María Jesús Ruiz. La actual concursante de ‘Supervivientes: All Stars’ conoció, en su primer programa de telerrealidad, al que entonces era el ex más reciente de Belén Esteban, Dani DJ. Ambos comenzaron un romance que ocupó páginas de revistas y minutos de televisión. Así fue su historia, en orden cronológico.

Año 2003. Los antecedentes: el noviazgo de Belén y Dani

Lo primero es situar a Dani DJ en esta historia. A María Jesús la conocemos de sobra, pero… ¿quién era él? Dani DJ fue una de las primeras parejas conocidas de Belén Esteban tras poner fin a su historia con Jesulín de Ubrique. Se conocieron en torno a 2002 en la discoteca ‘Coyote’, regentada por el empresario Óscar Lozano, con quien Belén también mantuvo una relación en aquella época. Su noviazgo fue muy mediático y la pareja lo alimentó con posados y entrevistas. Rompieron en mayo de 2003 debido a las infidelidades de él, aunque en la actualidad mantienen una buena relación.

Primavera de 2005. Protagonizan el primer ‘edredoning’ VIP de España

Dos años después de la ruptura entre el DJ y la Patrona, el pinchadiscos fichó por un reality de famosos ambientado en una granja y presentado por Terelu Campos. Allí coincidió con María Jesús, que acababa de ceder la corona de Miss España. Convivieron durante dos meses y pronto surgió entre ellos una fuerte atracción. Protagonizaron escenas muy subidas de tono y se les atribuye el primer “edredoning” televisivo entre famosos en España. Sus escenas íntimas en la cama y en la piscina tuvieron que ser editadas debido a su intensidad.

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Verano de 2005. La pareja del momento

Después de salir de la granja televisiva de Terelu, María Jesús y Dani continuaron su historia de amor. Fueron la pareja del verano y no había sarao ni presentación a los que no estuviesen invitados. Convertidos en estrellas del photocall, siempre tenían un titular que regalar a las agencias de prensa: que si pensaban casarse, que si les gustaría tener hijos, que si él conocía a los padres de ella o viceversa…

Otoño de 2005. Estrellas de la televisión

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La pareja encontró en el late night de Telecinco su segunda casa. María Jesús y Dani eran habituales de ‘TNT’, espacio al que acudían con regularidad para protagonizar intervenciones subidas de tono. Estrenaron el ‘test sexual’, una sección en la que María Jesús bombardeaba a su chico con preguntas de lo más íntimas. Allí hablaron de amor, romanticismo y sexo… Todo ello mientras las pulsaciones de Dani DJ subían de forma escandalosa, hasta llevar el tensiómetro al borde del colapso.

Noviembre de 2006. Primeros problemas

La pasión dio paso a los conflictos y las infidelidades. Mientras circulaban noticias de que ella había sido infiel al DJ con otro míster, él fue fotografiado en las inmediaciones de un club de alterne. Las tensiones entre ambos no dejaron de crecer. Años más tarde, Dani DJ habló sin tapujos sobre quien había sido su novia y sobre aquella etapa complicada: “Vivía obsesionada con la fama. Creo que ha quedado claro de lo que era capaz. Sus ambiciones pasan por encima de sus principios”.

Año 2008. El capítulo más escabroso

Cuando la pareja llevaba cerca de tres años de relación, protagonizó un suceso muy desagradable que se publicó en medios y por el que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Según 'Las Provincias', durante la vista judicial la pareja reconoció los hechos y él aceptó una condena de cuatro meses de prisión o una multa, además de una orden de alejamiento respecto de la ex Miss España. A ella no se le impuso pena alguna.