Fiesta 24 OCT 2026 - 18:41h.

Los vecinos de Gerena, localidad del torero, hablan de una posible reconciliación entre Roca Rey y Tana Rivera tras conocerse su ruptura

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Tana Rivera y Roca Rey podrían haber retomado su relación. Tras la noticia de su ruptura, el pasado 19 de octubre, todo apunta a que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero estarían dándose una segunda oportunidad. En 'Fiesta', nuestro colaborador Luis Rollán ha podido hablar, en exclusiva, con algunos de los vecinos del pueblo de la pareja en Sevilla, quienes hablan de una posible reconciliación.

Después de seis meses de relación y pese a los recientes rumores de boda, esta semana conocíamos la noticia de que Tana Rivera y Roca Rey habían roto. Según informó la revista 'Vanitis', fue el torero quien tomó la decisión al sentirse "sobrepasado" por la rapidez con la que avanzaba la relación, en un momento en el que quiere centrarse en su carrera profesional".

Incluso, se habló de la existencia de una tercera persona que habría podido tener algo que ver en la determinación de Roca Rey. Fue la periodista Almudena del Pozo, quien compartió esta información: "Hace algunas semanas tuvo lugar una corrida en Albacete en la que participaba Roca Rey y la gente presente en aquella corrida vio cosas que no le cuadraban. Me cuentan que Roca estaba todo el tiempo pendiente de esta chica rubia que se dedica al mundo de la comunicación y que llamó la atención del torero".

Tana Rivera y Roca Rey, ¿reconciliados?

Sin embargo, las últimas informaciones han abierto la puerta a una posible reconciliación entre Tana Rivera y Roca Rey. Nuestro colaborador, Luis Rollán, se ha desplazado hasta Gerena (Sevilla), la localidad donde reside el torero y donde tiene su finca. Allí, la sorpresa no ha llegado únicamente por los rumores que circulan en los medios, ya que, los propios vecinos del municipio también lo comentan.

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"La gente del pueblo, de Gerena, lo ha dejado patente. Hablan de esta supuesta vuelta de Roca Rey y Tana Rivera", ha señalado Luis Rollán, después de hablar con una vecina que le ha confirmado que en el pueblo se rumorea sobre ello: "La comidilla aquí es que han vuelto".

En el plató, los colaboradores han debatido sobre este tema. Entre ellos, Kike Calleja que ha asegurado que, según ha podido conocer, "Roca Rey tiene muy clara la decisión que ha tomado". "Es verdad que a su madre no le gustaba que su hijo estuviese tan expuesto y que apoya esa decisión", añade el periodista.