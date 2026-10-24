La reina ha protagonizado una anécdota con los periodistas que se encontraban en el lugar para cubrir el evento

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Los Reyes Felipe VI y Letizia han llegado este sábado a Llanes, Asturias, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una jornada muy especial para la localidad. La familia real ha sido recibida con expectación por los vecinos, que no han querido perder la oportunidad de verles de cerca.

A su llegada, los monarcas han protagonizado unas imágenes marcadas por la cercanía y la naturalidad, saludando amablemente a las personas que se han acercado para darles la bienvenida y dedicándoles gestos de cariño durante el recorrido.

El gesto de Letizia con los periodistas

Uno de los detalles que más ha llamado la atención a su llegada ha sido la actitud de los Reyes con los ciudadanos. Tanto Felipe VI como doña Letizia se han mostrado muy cercanos, saludando con una sonrisa a quienes aguardaban su presencia y atendiendo amablemente a la gente. Las imágenes de este encuentro reflejan un ambiente distendido, con los monarcas dedicando tiempo a los vecinos en medio de una jornada de gran importancia para Llanes, que se ha convertido este sábado en el centro de todas las miradas.

La reina ha protagonizado también una anécdota con los periodistas que se encontraban en el lugar para cubrir el evento, interesándose por conocer el nombre de los profesionales. "¿Has madrugado mucho?", preguntaba a una de las reporteras.

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Además, también ha bromeado con ellos después de uno de ellos se equivocara al decir el nombre de su compañera: "Le has cambiado el nombre", ha compartido la Reina entre risas con los periodistas.

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La cercanía de Letizia con los niños

La reina también ha protagonizado momentos de cercanía con varios menores que se encontraban en Llanes ante su llegada. Letizia no ha dudado en sostener en brazos a un bebé y ha dedicado también un cariñoso saludo a varios niños que se encontraban por el recorrido.