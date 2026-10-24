Puri Ruiz 24 OCT 2026 - 08:00h.

La novia de Lamine Yamal se trasladó a Sevilla por motivos académicos y ahora vive en Barcelona, pero su ciudad natal es una de las más pobladas y culturalmente diversas de toda Castilla-La Mancha

Dos expertas en marca personal analizan el "meteórico" ascenso de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Puede ser una marca duradera"

Compartir







Inés García ya era conocida antes de convertirse en la novia del futbolista de moda, Lamine Yamal, pero no hay duda de que su relación ha multiplicado exponencialmente su fama y se buscan cada vez más detalles desconocidos de su vida. Uno de los más curiosos es el lugar en el que se crio y donde se hunden sus raíces: aunque trasladó a Sevilla por motivos académicos y posteriormente a Barcelona para vivir con el futbolista, lo cierto es que es natural de un municipio toledano, en el que vivió su infancia y adolescencia.

PUEDE INTERESARTE La historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García: de cómo se conocieron y empezaron a la actualidad

Talavera de la Reina: la segunda localidad más poblada de la provincia

Inés y su familia vivían en Prado del Arca, una urbanización de viviendas unifamiliares y con jardín privado que constituye uno de los núcleos con mayor poder adquisitivo de la zona. Aunque administrativamente Prado del Arca pertenece a Pepino, otra localidad toledana, su ubicación se encuentra más próxima a Talavera de la Reina, donde la joven estudió y vivió realmente. Sabemos que cursó la ESO y el Bachillerato en el instituto público Padre Juan de Mariana, que también ofrece Bachillerato para adultos y FP de grado básico en Servicios Administrativos.

Con cerca de 84.000 habitantes, Talavera de la Reina es el segundo municipio más poblado de Toledo, solo superado por la capital de provincia. Es, además, el cuarto en número de habitantes, detrás de Albacete, Guadalajara y Toledo. Su ubicación, al noroeste de la provincia, está en la margen derecha del río Tajo, próximo a Cáceres y cerca de la desembocadura del Alberche, afluente de aquel, y dentro de la vega del Tajo, lo que la ha convertido, históricamente, en una zona de fértil actividad agrícola. Su peculiar nombre se remonta, por una parte, a la época de asentamiento musulmán, en el que recibió el nombre de Talabayra (que derivó en Talavera), y el “de la Reina” se añadió en el año 1328 en concepto de arras y regalo matrimonial del rey Alfonso XI a la reina María de Portugal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una cerámica que es patrimonio de la Unesco y un inmenso acervo arquitectónico

Puede que recuerdes una de las frases más icónicas de Mariano Rajoy: “La cerámica de Talavera no es cosa menor; dicho de otra manera, es cosa mayor”. Y es que, más allá de la anécdota, la elaboración de esta cerámica fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Su proceso artesanal es idéntico al que ya se utilizaba allá por el siglo XVI, desde la preparación de la arcilla hasta la segunda cocción, pasando por el moldeado, el esmaltado y la decoración. No es casual que al municipio que vio nacer y crecer a Inés García se lo llame también, de manera genérica, “la ciudad de la cerámica”, característica que se refleja en los numerosos mosaicos de azulejos que decoran la ciudad y la convierten en un museo al aire libre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de su alfarería, Talavera de la Reina cuenta con un inmenso patrimonio cultural, fruto del crisol de culturas que la habitaron, desde vetones y romanos hasta mozárabes, judíos y cristianos ya a partir de la Edad Media. Si paseamos por sus calles vamos a encontrar vestigios de algunas de ellas: murallas y torres de origen musulmán, yacimientos arqueológicos romanos y abundante arquitectura civil y religiosa gótica, renacentista y barroca, entre la que destaca la Basílica de Nuestra Señora del Prado, la Colegiata de Santa María la Mayor o el Convento de la Encarnación de las Madres Bernardas, entre muchos otros.

Además, Talavera cuenta con una rica vida cultural, en la que destacan eventos como la Bienal Internacional de Cerámica Ciudad de Talavera o el Festival de Jazz Ciudad de Talavera, que suele tener lugar a lo largo de una semana del mes de julio.