Celia Molina 15 SEP 2026 - 13:40h.

La influencer y novia de Lamine le ha contado a sus fans que está teniendo muchos problemas para relajarse y conciliar el sueño

Expertas en marca personal analizan el "meteórico" ascenso de Inés García, novia de Lamine Yamal: "Puede ser muy duradera"

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Después de la victoria de España en el último Mundial de Fútbol y de haber pasado unos idílicos días en Saint Tropez, la novia de Lamine Yamal, Inés García, comenzó a hablar en sus redes sociales de algunos de sus problemas de salud que tiene. Primero, comentó que le estaban haciendo algunas estudios por las cistitis recurrentes que sufre y para los que no encuentran una solución adecuada.

Y, en los últimos días, mientras se encuentra en Nueva York para asistir, por primera vez, como invitada a la Fashion Week, ha declarado que tiene graves problemas para conciliar el sueño: "He probado de todo. De verdad, de todo. Mil trucos, medicamentos (evidentemente, consultados con un médico), y nada me funciona. Nada me duerme, nada me relaja, es horrible", ha dicho en uno de sus stories.

Posteriormente, vimos a la influencer preparándose para ir al front row de Carolina Herrera en la Gran Manzana, al que acudió con un vestido gris, con cuello de barco, de la propia diseñadora. En declaraciones a la revista Hola, Inés dijo que era muy "emocionante" estar allí porque es la "es la primera vez que acudo a un desfile en la Fashion Week".

"No duermo, ni con medicamentos"

Sin embargo, al llegar la noche y volver a su hotel, publicó un nuevo vídeo en el que, aunque repetía lo contenta que está, afirmaba también que se sentía muy cansada y que, a las 22:30 horas, se iba a meter en la cama. Ya con la cara lavada, una camiseta y las gafas de ver puestas, dio las buenas noches a sus fans, dispuesta a descansar (si puede) tras una dura jornada de trabajo.

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No es la primera vez que la joven cuenta lo poco que "para" en su día a día, sobre todo, desde que se hizo pública su relación con el futbolista. Cuando ella y Lamine se conocieron, Inés tenía unos 90.000 seguidores en Instagram y alrededor de medio millón en TikTok. Al saberse su romance, duplicó sus cifras y, en la misma noche de la victoria de España en el Mundial, logró llegar un millón y medio de followers, contando actualmente con 4,5 millones de seguidores en Instagram y con 3,8 millones en su TikTok.

Esto ha hecho que las marcas se hayan fijado mucho más en ella, según explicaron a Informativos Telecinco web, las expertas Ana Jiménez y Angélica Sáenz de Ormijana. "Hoy su valor publicitario se ha multiplicado, pero su capital como marca personal independiente todavía tiene que consolidarse. Para mantenerlo, dependerá de cómo gestione y profesionalice su marca para que siga teniendo sentido aunque su situación sentimental cambie", concluyen.